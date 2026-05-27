Petr Hampl: Vzdálenost od inteligence k poznání

Američtí psychologové Keith Stanovich a Richard West provedli už před generací řadu experimentů, v nichž zkoumali lidskou schopnost řešit různě složité problémy, ale také odolávat různým typům omylů, klamů a předsudků, stejně jako schopnost a ochotu zvažovat protichůdné argumenty apod.
Jeden ze zajímavých poznatků zní, že dramaticky přeceňujeme fluidní inteligenci (zjednodušeně řečeno výkonnost mozku). Podle závěrů zmíněných výzkumníků hrají roli dvě navzájem nezávislé charakteristiky:
výkonnost mozku (inteligence),
aplikace správných postupů (racionalita).
Jak sami shrnují v jedné ze studií, racionalita není totéž co inteligence. Inteligence je „kapacita“, ale racionalita je „uplatnění této kapacity správným způsobem“.
Nicméně celkově v myšlení platí, že systematičnost a pracovitost znamenají víc než fluidní inteligence.
Od doby zmíněných výzkumů nebylo zjištěno nic, co by závěry Stanoviche a Westa zpochybnilo.
