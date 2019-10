Karol Hrádela: Kritika státních zástupců prý nevychází z faktů

Již první věta mne zarazila. „Vážená paní ministryně, v nedávných dnech jsem v médiích zaznamenal několik Vašich výroků, které považuji za znepokojující, neboť paušálně napadají a snižují práci celé soustavy státního zastupitelství, aniž by byly podloženy fakty. Vzhledem k veřejnosti Vašich prohlášení na tato reaguji formou otevřeného dopisu.“ V dopise pak dále tvrdí: „...Výše uvedená fakta mě vedou k závěru, že kondice státního zastupitelství se stále zlepšuje, dokonce je možno říci, že v současnosti se podle prokazatelných výsledků činnosti nachází ve vůbec nejúspěšnější éře své dosavadní existence. Tvrdím to i s vědomím možných individuálních excesů konkrétních státních zástupců, které jsou statisticky výjimečným jevem, a nelze se jim vyhnout v žádném systému, kde pracují lidé…O to více mě zaráží Vaše fakty nepodložené hodnocení práce veřejných žalobců, které v poslední době na veřejnosti paušálně líčíte jako v zásadě nekompetentní a nezvládající svoji práci. …Jsem nucen konstatovat, že Vámi předložená novela zákona o státním zastupitelství se zcela rozešla s původně deklarovaným cílem, kterým bylo posílení jeho nezávislosti. Naopak představuje největší legislativní oslabení nezávislosti soustavy státního zastupitelství od přijetí zákona v roce 1993. Návrh tak jde např. i zcela proti smyslu zákona č. 14/2002 Sb., který novelizoval výrazným způsobem zákon o státním zastupitelství ve prospěch jeho nezávislosti, a který byl přijat za doby Vašeho působení jako nejvyšší státní zástupkyně. …. Naplnila by se tak Vaše slova o tom, že je v České republice možno objednat si trestní stíhání. Jsem dalek toho podsouvat Vám tyto ambice, nicméně je třeba si uvědomit, že zákon o státním zastupitelství je normou, jež bude soustavu formovat po desetiletí a legislativní normy je třeba vytvářet tak, aby nebyly zneužitelné v jakékoli době, jakýmkoli ministrem, s jakýmikoli politickými představiteli. …V této souvislosti považuji za významné, že Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí přijala 2. října usnesení, kterým doporučila vládě neschválit návrh novely zákona o státním zastupitelství a vrátit ho k přepracování, neboť posiluje zásahy exekutivy do fungování státního zastupitelství.“

Co vyplývá z dopisu předsedy Unie státních zástupců?

Kritika státních zástupců ze strany ministryně prý není podložená fakty. Dle pana prezidenta Unie státních zástupců kondice státního zastupitelství se stále zlepšuje, dokonce je možno říci, že v současnosti se podle prokazatelných výsledků činnosti nachází ve vůbec nejúspěšnější éře své dosavadní existence Novela zákona o státním zastupitelství je dle něj legislativním oslabením soustavy státních zastupitelství Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí přijala 2. října usnesení, kterým doporučila vládě neschválit návrh novely

Nejsem si jist relevantností těchto tvrzení.

1. Kritika státních zástupců prý nevychází z faktů. Nevím, ale v Plzni se dne 20. června 2019 uskutečnila odborná trestněprávní konference, kterou pořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity společně s Unií obhájců ČR, a to i za účasti státních zástupců. Zde jsem přednesl příspěvek: Lze vést účelové přípravné řízení? Zaráží mne, že pokud jsem se mýlil, že se takovéto případy stávají, pokud jsem chybně uváděl konkrétní skutečnosti, že žádný z přítomných představitelů státního zastupitelství nereagoval.

2. Možná je státní zastupitelství v dobré kondici. Osobně jsem však se ještě před několika lety nesetkal se zastrašováním advokátů, neměl jsem pochybnosti o tom, co se stane. Je logické, že jsem měl někdy odlišné názory od státních zástupců, ale jisté obavy z toho, co se stane, budu-li řádně hájit klienta jsem neměl. Nejsem si ale jist, zda bych toto mohl říci s klidným svědomím po určitých personálních změnách v našem státním zastupitelství.

3. Novela je prý oslabením státních zástupců. Mohla BY vést k tomu, že by například ve vedoucích funcích státního zastupitelství dříve či později skončily výrazné osobnosti, které nastoupily za či na návrh jistého bývalého ministra spravedlnosti, předsedy jisté parlamentní strany. Došlo by k oslabení jistých vazeb. I o tom jsem přednášel na konferenci.

4. Chápu odkaz na radu vlády. Kdy ž vynecháme zástupce státní moci, hospodářské sféry, obcí a krajů, vysokých škol a komor, tak tam jsou i zástupci neziskového sektoru. Ti spolu často vystupují. Jeden z těchto subjektů se nyní soudí se státem. Jde o subjekt, kdy do jeho zakladatele kandidoval před stažením své kandidatury muž, který též působil jako předseda výše zmíněné nejmenované politické strany spolupracující s rodinou dobrodince pana Bakaly. Podíváme-li se na další zástupce neziskového sektoru, ukáže se jejich nezanedbatelné propojení nejen personální, ale i ekonomické. Uhádnete, kdo většinu z nich spolufinancuje a jaké jsou personální vzájemné vztahy? Skoro se domnívám, že místo 4 těsně spolupracujících subjektů by tam měli být nezávislí zástupci veřejnosti. Třeba by i pak dopadly věci jinak a to, co ohrožuje protikorupční prostředí, by se též hodnotilo podle zdravého selského rozumu, a ne v zájmu někoho.

autor: PV