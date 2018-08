Karol Hrádela: Politický kalkul a nerespektování práva nakonec vyjdou

Tak mne zajímá, kdo odškodní běžné občany za to, že určitá skupinka lidí protahovala soudní řízení a odmítala respektovat právní řád a vystěhovat se, investovala proti vůli správce do cizího majetku atd. Místo popohnání k odpovědnosti právníků, kteří případně špatně radili svým klientům, aby investovali do cizího, místo postihu těch, co neoprávněně užívali cizí majetek, budou jim platit zprostředkovaně přes stát i naši důchodci. Říká se, že lepší drzé čelo než poplužní dvůr. Když se řve, tak se někteří nachytají. Pravda pak nikoho nezajímá. Asi by to chtělo skutečnou diskusi k právnímu rámci insolvence a k tomu, kdo za co může a kdo co zavinil Zřejmě by se ukázalo, že Vše je jinak. Za chyby se má platit a nemají je hradit ti, co za nic nemohou a na rozdíl od některých nechybovali. Nakonec politický kalkul a nerespektování práva vyjde. Za cílené chyby některých mají zaplatit všichni prostřednictvím státu.

Asi si málo kdo uvědomuje, co se skrývá pod maskou údajné nespravedlnosti a jaké dopady může mít tato kauza na další lidi. Finanční částka, kterou případně za tuto kauzu vyplatí stát, je směšná proti škodám, která napáchá navrhovaný způsob řešení v jiných případech. Politické zájmy nesmí vést k poškození občanů. . Nemám nic proti odškodnění za průtahy, pokud tam je prodlení státu. Ale odškodnění za průtahy ve výši běžně přiznávané Evropským soudem pro lidská práva je něco jiného než doplacení do běžné tržní ceny. Odškodnit někoho, kdo má na případné škodě svůj nezanedbatelný podíl, a tím poškodit ostatní, považuji za zásadní porušení principu právního státu. Proti lumpárnám se musí postavit každý slušný člověk bez ohledu na to, kdo je prosazuje a co za tím je.

Psali jsme: H-System a extrémně překvapivé jméno z řad umělců. Bolek Polívka Je mi blivno, uvedla Klára Samková k věci H-System. Schůzka u Zemana má dohru Livie Klausová! V řečích kolem H-Systemu zaznělo nové jméno Radim Valenčík: H-System/Drama a zvraty

autor: PV