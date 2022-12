Karol Hrádela: Skutečně Babiš pohořel před školáky?

reklama

Pořad měl vyrobit HYPERMARKET FILM s.r.o., což je nezávislá filmová produkční společnost založená v roce 2003 Vítem Klusákem a Filipem Remundou. Klusák je známý svým vztahem k Babišovi. Přesto mohl ovlivňovat kladení otázek Babišovbi tam, kde by mělo být nepolitické prostředí. O jeho vztahu k Babišovi svědčí například článek Babiš chycen v síti. Filmař Klusák přivedl juniora na zahajující mítink ANO, kde došlo ke konfrontaci.

Nezveřejnění celého záznamu, ale jen sestřihu, vytváří dojem účelového sestřihu a zneužití dětí k politickému boji s Babišem. Celkem by mne proto zajímal celý průběh diskuse Babiše se školáky. Rád bych se totiž pletl.

Otázky v sestřihu vyvolávají další otázky. Sám nevím, jak bych na otázky někdy odpověděl, pokud bych nechtěl říci žákovi ze školy zdůrazňující, co všechno naučí, že by si měl zopakovat základní znalosti z běžné základní školy. Některé znalosti samozřejmě časem vyprchají, není nutné znát později vše, ale alespoň v době, kdy se má žák znalosti učit, by je měl znát. Proč je asi nezná, to netuším.

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 3% Neodradil 85% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 12% hlasovalo: 26334 lidí

Otázka „Jaké je nejznámější dílo Jaroslava Haška?“ je nesrozumitelná. Co bych na ní asi řekl? Možná úsměvný Můj obchod se psy a jiné humoresky z roku 1915. Pro jiného to ale je Dobrý voják Švejk v zajetí. Toto dílo však původně nevytiskli na našel území. Bylo vydáno v tehdejším carském Rusku, pardon, nejsem si jist, možná na Ukrajině. Vyšlo totiž v roce 1917 a já nevím, zda vyšlo před tím, či až po tom, co v červnu 1917 byla vyhlášena Ukrajinská lidová republika. Považovat za neznámější dílo Jaroslava Haška čtyřdílný protiválečný humoristický román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války je možné, ale dosti diskutabilní. Hašek totiž zemřel před jeho dokončením a dokončené dílo vyšlo až s pokračováním napsaným redaktorem tiskového orgánu Komunistické strany Československa Karlem Vaňkem. Ten roku 1923 dopsal díl čtvrtý a sám v tomtéž roce vydal i díl pátý a šestý. Nejde tak jen o dílo Jaroslava Haška. Otázka asi byla špatně položena, možná proto, že tazatelka sama neznala ze školy správnou odpověď.

Otázka: „Kolik žaludků má kráva a jak se jmenují“ je buď hloupá v důsledku zarážejí neznalosti žáka, nebo se tazatel ptá na skutečně důležitou schopnost politika odhalit hloupost či demagogii tazatele. V odhalení hlouposti tazatele však může diskutujícímu bránit i obyčejná slušnost. Navíc si nejsem jist, proč z videa je vysoce pravděpodobné, že před položením otázky tazatel nahlížel do papíru. To snad měl otázku napsanou? Kdo mu jí napsal? Otázka je tak buď z neznalosti či úmyslně chybná. Vyvolává dojem, že kráva má minimálně dva žaludky. Správná otázka by zněla: „jak se dělí žaludek krávy“. Stavba žaludku se totiž u různých živočichů podstatně liší, ale vždy je jen jeden žaludek. Rozeznáváme žaludky jednokomorové a vícekomorové, kde jsou vytvořeny i předžaludky, jako například u skotu. Podle typu sliznice uvnitř samotného žaludku rozlišujeme žaludek jednoduchý a složitý, když například u prasete je složitý žaludek. Žaludek tak mají i krávy jenom jeden. Kráva (a s ní všichni přežvýkaví) má žaludek rozdělený na čtyři části, respektive na tři předžaludky a jeden žaludek. Největší předžaludek je bachor, pak následuje předžaludek čepec, pak předžaludek kniha a až pak je skutečný žaludek slez. Co sledoval tazatel chybnou otázkou a k čemu je kandidátovi na prezidenta tato znalost, to nevím. Možná však žáka ve škole správně nenaučili, že kráva má jen jeden žaludek.

Co je napsáno na oponě Národního divadla a co to znamená? Opětovně nepochopitelně chybná otázka. Mnohokrát jsem byl v Národním divadle a nikdy jsem si tam nápisu nevšiml. Upřímně jsem přesvědčen, že ze strany hlediště žádný nápis není. Navíc jsou v Národním divadle opony 3 a tazatel ji nespecifikuje. Na železné oponě není nic napsaného, na sametové tmavě červené oponě jsem též pouze obtížně mohl jakýkoliv případný nápis nepostřehnout. Pak je až ozdobná Hynaisova opona, ale ani zde není z hlediště viditelný nápis. Možná něco malého, ale obtížně postřehnutelného. Prý je na této oponě nějaký nápis ze strany jeviště, ale ten není viditelný pro běžné návštěvníky. Navíc jeho text má být jiný, než později tvrdil žadatel. Před oponami, výše než jsou viditelné části opon, je nápis Národ sobě. Ten však dle mne není nikde na jakékoliv oponě v Národním divadle. To tazatel z prý prestižní školy skutečně nikdy nebyl v Národním divadle?

Líbila se mi otázka na dílo Karla Čapka.

Otázka na Sluneční soustavu byla zajímavá a velmi obtížná. Když jsem byl žákem, učili jsme se, že planet je devět. Teď to neplatí. V roce 2006 bylo Pluto vyřazeno ze seznamu planet a zařazeno do trpasličích planet. Nevím tak, kolik starších osob by otázku správně zodpovědělo, kdo by z nich rozlišoval mezi planetami a trpasličími planetami. Navíc si vůbec nejsem jist, zda zrovna takovouto znalost bych očekával u prezidenta a proč. Od roku 2012 předpokládají astronomové existenci hypotetické "planety Devět", takže planet možná bude zase devět. Kladu si tak otázku, kdo z nás starších by řekl správnou odpověď: 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun), 5 trpasličích planet (Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, Eris). Skutečně si navíc nejsem jist praktickým významem této otázky pro to, zda nás někdo bude či nebude hájit a reprezentovat.

Mám prostě ze sestřihu celkově velmi špatný dojem. Nechápu, proč nešlo o otázky, které žáky napadli na místě samém a proč v nich bylo tolik nepřesností. To nedokáží žáci sami se ptát a reagovat na průběh diskuse? Možná by se školní inspekce měla zaměřit na znalosti a schopnosti žáků této školy správně a logicky argumentovat.

