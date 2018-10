Klienti H-Systému: Díky Čunkovi, že říká pravdu

Tímto článkem bychom rádi stručně osvětlili, kdo jsou bývalí klienti H-Systému, a poukázali na to, že těchto více než 1000 rodin je dnes bohužel roztříštěno do několika skupin. Senátor Čunek se snaží ze své pozice v senátním výboru napravit škody, které klienti utrpěli, a hlavně zabránit opakování celé kauzy.

První velkou skupinou klientů bylo přibližně 750 rodin, které se po krachu H-Systému koncem roku 1997 snažily stavební projekt zachránit. Založily družstvo Svatopluk a chtěly své domovy dostavět, byť by je to stálo víc peněz. Družstvo se dohodlo s vedením kolabujícího H-Systému o převzetí projektu a začalo stavět. Po roce však přišla první rána. Na H-Systém byl vyhlášen konkurz. Naštěstí pro mnoho klientů byl jmenován konkurzním správcem JUDr. Karel Kudláček, který pragmaticky svolil k dostavbě rozestavěných domů, a tak 147 rodin ze Svatopluku mohlo ještě získat svůj domov. Po roce působení správce však přišla další rána. Kudláček byl odvolán a na jeho místo byl jmenován JUDr. Josef Monsport, který zakázal dostavby a dostavěné domy zahrnul do konkurzní podstaty, jak mu to tehdejší zákon umožnil. Přibližně 70ti rodinám, které s družstvem dostavěly ve Velkých Přílepech, pak domy odprodal s tím, že jim přiznal a odečetl z ceny jejich vnosy. Naprostý opak však učinil s přibližně 70 rodinami v Horoměřicích, které zažaloval o vystěhování. Tato konkrétní kauza se táhne až dodnes a dostala se až k Ústavnímu soudu. Většina ostatních členů družstva, kteří nemohli dostavět, zůstala členy, neboť družstvo díky svým advokátům hájí jejich zájmy.

Další z dnešního pohledu asi nejmoudřejší skupinou bylo přibližně 200 rodin, které se po kolapsu H-Systému již nechtěly kauzou zabývat a kazit si život dalšími starostmi. Někteří z nich se přihlásili jako věřitelé ke své pohledávce a očekávali, že snad z konkurzní podstaty alespoň nějaké odškodnění získají.

Nejmenší, avšak mediálně nejhlasitější skupinou je pak asi 60 klientů sdružených pod jménem Maják, zastupovaných advokátkou JUDr. Hanou Marvanovou. Tato skupina je přesvědčena o tom, že peníze z H-Systému byly vyvedeny neznámo kam ještě před jeho krachem. Bohužel přehlédla ohromný nemovitý majetek, který se po vyhlášení konkurzu na H-Systém do konkurzní podstaty dostal.

Uplynula již řada let od chvíle, kdy se klienti H-Systému obrátili s prosbou o pomoc na tehdejšího předsedu Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR Jiřího Čunka. Již tehdy bylo jasné, že jsou podvedeným rodinám upírána základní lidská práva. Některým právo na bydlení, všem pak právo na spravedlivý soud v přiměřené době. Shodou okolností se tou dobou obrátil na senátora Čunka z vězení i Ing. Petr Smetka, bývalý šéf H-Systému s podezřením, že je majetek z konkurzní podstaty vyváděn zcela netransparentně za velmi nízké ceny, což poškozuje všechny věřitele a zároveň připravuje pro samotného Smetku nesplatitelný dluh po jeho návratu z vězení. Senátor Čunek byl tehdy jediným politikem, který se nebál o těchto nepohodlných faktech veřejně mluvit. Klientům H-Systému se dokonce dostalo v senátním výboru na toto téma slyšení a výbor jim vyjádřil svou podporu. Velmi se ulevilo zejména těm klientům, kteří si ze svých úspor a s písemným svolením původního konkurzního správce Kudláčka své domovy legálně dostavěli, neboť jejich případu se začala věnovat media a soudy v kauze H-Systém začaly přihlížet i k otázce dobrých mravů. Poprvé se v tisku objevily články, ve kterých se novináři ptali stejně jako senátor Čunek: „Kam se podělo více než dva miliony čtverečních metrů stavebních pozemků s projektovými plány na tisíce rodinných domů u Prahy, které šly do konkurzu? Proč malá část klientů H-Systému sdružená v Majáku stále věří kdysi omílané mantře soudce, státního zástupce a advokátky, že veškerý majetek H-Systému vytuneloval a neznámo kam ukryl Smetka? Proč se velikost rozsáhlých nemovitostí u soudu i v konkurzu bagatelizovala a desítky hektarů stavebních pozemků u Prahy se rozprodaly podezřele mimo dražbu v přímých prodejích?“ To všechno jsou otázky, které by mohly "otevřít Pandořinu skříňku“ a obrátit naruby vnímání H-Systému veřejností.

Není divu, že bývalí klienti H-Systému dnes považují senátora Čunka za čestného a statečného politika. Sami mají letitou zkušenost s tím, jak se může mediální obraz lišit od skutečnosti. A senátor Čunek je toho živoucím příkladem. Zkrátka řečeno, klienti H-Systému jsou vděčni Čunkovi za jeho vytrvalou pomoc, upřímnost a slušnost.

Za klienty H- Systému: M. Junek

