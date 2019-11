Kverulant: Praha 15 chtěla prodat výrazně pod cenou areál bývalé vodárny

Starosta Prahy 15 Milan Wenzl (ANO, dříve ODS) v listopadu 2018 podepsal záměr prodat velký areál bývalé vodárny v ul. V Chotejně napřímo jedinému zájemci Aleši Petříšovi (ZDE), synovi někdejšího starosty Prahy 15 za ODS. Na prodeji nebylo znepokojivé jenom to, že kupujícím má být místní kmotr. Ještě více znepokojující je skutečnost, že rozsáhlé pozemky byly prodávány značně pod cenou. V územním plánu byly zařazeny v kategorii TVV „vodní hospodářství“, a nikoliv jako stavební parcely, kterými se brzo stanou.

Ke stanovení ceny byly zpracovány hned tři znalecké posudky. Ten první z 20. 10. 2017 určil cenu 39,5 milionu korun (ZDE). Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový. Dne 23. 10. 2018 stanovil nový posudek cenu na 25,8 milionu korun (ZDE). Původní znalecký posudek prý neodpovídal platnému územnímu plánu a nebyly v něm zahrnuty náklady na odstranění staveb. V březnu 2019 si nechala Praha 15 vypracovat ještě jeden posudek (ZDE). Ten došel k ceně 28 milionů korun. S cenou v prvním posudku stanovenou na 40 milionů korun se tento posudek vypořádal tak, že pozemky a stavby na nich sice mají hodnotu 40 milionů korun, ale ty prý asi bude chtít kupující zbourat, což ho vyjde na 12 milionů korun, které je třeba od původní ceny odečíst.

Když se do celé kauzy vložil Kverulant.org (ZDE), Aleši Petříšovi na chvíli povolily nervy a rozhodl se, že „od koupení odstoupí“. Ale hochštapleři nebývají ve svých názorech příliš pevní. A tak si to pan Petříš do týdne rozmyslel. Kverulantova medializace celé kauzy také vedla k tomu, že si Praha 15 nechala předložit nabídky na odkup areálu od více zájemců. Kupodivu, nikdo nenabídl více než starý známý Petříš. Petříšova nabídka činila 29,4 milionu korun. Ostatní dva zájemci byli těsně pod ním. Jeden nabídl částku 28,4 milionu a další 27,6 milionu korun. Kverulant je přesvědčen, že za všemi nabídkami ve skutečnosti stál zase jen Aleš Petříš a jeho radniční kamarádi, a podal na ně trestní oznámení. To sice bylo po několika Kverulantových protestech definitivě odloženo, ale vedlo alespoň k tomu, že Praha 15 vypsala výběrové řízení.

Nabídky na odkup byly předloženy a radnice se v červnu 2019 rozhodla prodat areál nevyšší nabídce (ZDE). Na prvním místě skončila AP-Fin, s.r.o., s cenou 35 152 000 Kč. Na druhém TTC Riva, s.r.o., s cenou 34 238 848 Kč a poslední byl Petříš s cenou 28 561 000 Kč. Chvíli to vypadalo, že kmotr Petříš definitivně ostrouhal. Nyní se však ukázalo, že za vítěznou nabídku firmy AP-Fin (ZDE) stojí s největší pravděpodobností Aleš Petříš. Dne 7. října 2019 se stal jediným jednatelem a jediným společníkem firmy AP-Fin. Teorii, že firma AP-Fin byla od počátku ve skutečnosti vlastněná právě Alešem Petříšem, svědčí i Petříšovy iniciály v jejím názvu.

Kverulantovi se tedy podařilo zabránit přímému prodeji za 25,8 milionu korun a donutit radnici prodat areál nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení za 35,1 milionu. Považuje to za své vítězství, i když je hodně zkaleno tím, že vítězem výběrového řízení se stala nastrčená firma Aleše Petříše. Navíc je třeba konstatovat, že kdyby radní postupovali jako dobří hospodáři, a nikoliv jako přistižení lupiči, mohla by být cena ještě mnohem vyšší. Další trestní oznámení již Kverulant v této kauze podávat nebude. I kdyby existoval zájem tuto kauzu řádně vyšetřit, bylo by velmi obtížné dokázat, že firma AP-Fin byla pouze bílým koněm, za kterým stál od začátku Aleš Petříš. Praha 15 nyní dokončí již předtím započatou změnu územního plánu. Nově Petříšovy pozemky přestanou být zařazeny v kategorii TVV „vodní hospodářství“ a budou označeny jako stavební parcely. Jejich cena raketově vyletí a Petříš bude moci na úplatcích rozdat desítky milionů korun.

