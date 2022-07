Ladislav Jakl: Je horko

reklama

Je horko. Skoro by člověk řekl, horko jako v létě. Bylo ale vždy v létě takové horko? Urazila naše společnost nějaké klimatické bohy a teď by si je měla usmířit milodary a oběťmi? Podle moderních šamanů asi ano.

Ne, opravdu nebylo vždy takové horko. Například přesně na den před 590 lety, 21. července 1432, se Českým královstvím prohnala tak obří povodeň, že pozabíjela veliké množství lidí, poničila mnoho vesnic a měst a hrubě pobořila i Karlův most, který byl v tu dobu hotový teprve 30 let. Soudím, že si tehdy museli lidé o počasí myslet své. Možná i cosi o magické dvojce, protože předchůdce Karlova mostu – Juditin most – byl podobnou zničující povodní zbořen o 90 let dříve, v roce 1342.

Kroniky nám o ohromných výkyvech počasí zanechaly veliké svědectví. O sněhu v červenci, o fialkách v lednu. Copak dnes, dnes nám dělá počasí „jen“ veliké nepříjemnosti, výjimečně, bohužel, způsobí i tragédi o rozměru desítek mrtvých, ale když před staletími přišlo třeba několikaleté sucho, pomřely u nás i desítky procent obyvatel země, to by dnes byly miliony.

Posledních pár staletí máme už nejen kroniky, máme i teploměry a meteorologické stanice. Většina z nich funguje teprve nějakých 40 let, ale jsou i starší včetně té nejstarší, v pražském Klementinu, ta měří už od roku 1775. No, tehdy byla Praha desetkrát menší, neohřívala ji klimatizace či doprava, efekt teplotního ostrova tedy určitě od té doby vzrostl.

I tak je ale zajímavé, že absolutní rekord není příliš starý, pochází z roku 1998 a jeho hodnota je 36,1 stupně Celsia. Pro naopak nejchladnější den bychom museli hlouběji do minulosti. Hlouběji o celé dva roky. Dne 21. července 1996 totiž v Klementinu naměřili 9,1 stupně. Za dva roky takovéhle oteplení, o celých 27 stupňů! To by za 50 let bylo o 675 stupňů tepleji!

Zkrátka, na počasí nikdy nebylo spolehnutí. S tím by se mělo něco dělat. Je třeba stanovit ideál, jak má být správně teplo, jak má foukat a jak hodně a jak často má pršet. Měl by k tomu být přijat příslušný zákon a na jeho dodržování by mělo být zřízeno nové ministerstvo.

Něco mi říká, že bych s takovými nápady neměl chodit ven ani v nadsázce. Ještě se toho někdo chytí, vezme to jako vážnou inspiraci a začne realizovat. Že ne? Koukněme se kolem sebe, možná už s tím začal.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

