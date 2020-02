Lubomír Man: Nechť nám ČT sdělí, jakou to nestrannost a svobodu má na mysli

reklama

Pročítáte si jej a neubráníte se dojmu, že tohle mohli sepsat jedině lidé ryzího charakteru a současně též nejvěrnější pokračovatelé díla a myšlení našich velikánů ducha nejnepochybnějších, jakými jsou Jan Hus a T.G. Masaryk. Jen si zásady Kodexu ČT nechte projít hlavou a příjemno v duši se vám udělá při pomyšlení, že takováto vznešenost ducha vůbec v tomto pokaženém světě ještě existuje, že je jí dovoleno promluvit, a že je jí na naší české půdě dokonce určeno, že by to měla být právě ona, která povede slova a činy pracovníků ČT k cíli, jímž má být lepší a mravnější národ.

Tak třeba tohle:

ČT... podporuje soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství.

ČT představuje fórum pro veřejnou diskuzi, v níž je možno vyjadřovat nejvyšší možné spektrum názorů a hledisek.

ČT poskytuje nestranné a nezávislé informace a komentáře.

ČT si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti.

ČT přispívá k vytváření prostoru svobody slova, myšlení a tvorby.

Pracovníci ČT v týmové práci...dávají prostor s v o b o d n é výměně názorů.

Skvělé, nádherné, líp bych to ani já nenapsal, libujete si, ale bohužel, jen do okamžiku, kdy si svůj televizor na kanál ČT 1 zapnete. Právě tam mluví pozvaný host ČT Romancev a mluví tak, jako kdyby bral za svou promluvu jeden plat od vojenskobezpečnostního komplexu USA, druhý od Národního demokratického kongresu, a třetí od všech více než šedesáti zpravodajských služeb USA. Propánaboha, ale vždyť ten pán na téhle TV, a téměř naprosto stejně, mluvil už včera a předevčírem. To už tam nikoho jiného pozvat nedokáží, začnete se čertit, přepnete na kanál ČT 24, kde právě hovoří jiný host - Fištejn – a ve stejné euroatlantické tónině jako Romancev, a též stejně nudně, jak hovořil včera a předevčírem.

Herdekslávek, a kde jsou nějací jiní hosté, kteří by tuhle jedovatou jednostrannost a šeď narušili?

Kde je skvělý Zdeněk Zbořil, který dřív býval na Kavčích Horách tak často, ovšem jen do okamžiku, kdy si dovolil říct, že pražská kavárna trpí nedostatkem reálného programu a obrací se proto stále jen k minulosti – a to tak často, že se nás nakonec ta minulost ani nedotýká. Tak to tohle že by bylo pro vedení ČT vyjádření už tak moc svobodné, že se nevešlo do pojmu svobody slova v Kodexu ČT vyjádřeného? Anebo je to ještě horší a Zbořil dostal od ČT padáka proto, že v roce 2018 přijal z rukou prezidenta Zemana Medaili za zásluhy 1. stupně? Jako zcela jasně gaunerské poselství ČT jak jemu, tak též všem dalším adeptům hradních vyznamenání: nechte si připnout vyznamenání na klopu, ale u nás máte tím pádem utrum. Můžete si vybrat.

Kde je někdejší náš premiér Paroubek, intenzívně se dnes věnující publicistice, který by např. s oněmi dvěma shora jmenovanými pány R. a F. mohl vytvořit zajímavý diskusní panel, ideálně přispívající k „ nejvyššímu možnému spektru názorů“, zmíněnému v Kodexu ČT? Jaký byl či je jeho přečin, že se ČT před jeho jménem zastavila?

Kde je Čechomeričan Erik Best? Čeho ten se v očích nejvyšších pánů ČT dopustil, že náhle a jakoby zničehonic se pro něj stala brána budovy na kavčích Horách neprostupná? To tehdy, když se kriticky vyjádřil vůči Z. Bakalovi? To už též bylo svobodnější než svoboda v Kodexu uvedená? Anebo jde o stejný případ jako případě Zbořilův, protože i Erik Best obdržel v roce 2018 vyznamenání od prezidenta shodou okolností totožné s vyznamenáním Zbořilovým?

A proč byl v minulosti tak nemilosrdně od budovy ČT odehnán už zesnulý a národem milovaný publicista Jan Petránek? To když v listopadu 2017 v Českém rozhlase prohlásil, že vylučovat Rusko z obchodu by poškodilo naši ekonomiku? Anebo se mu stalo osudným až když si dovolil říct, že Krym byl v minulosti vždy ruský? Který z těch dvou výroků byl už nad čárou svobody či nestrannosti, jak si oba pojmy na vedení ČT vykládají?

A jsme u jádra pudla. Svoboda a nestrannost, jak je lidé chápou a jak je vždy chápali, je zřejmě něco zcela odlišného od toho, jak je chápe a jak se jimi coby svými morálními závazky vypořádává ČT.

Jde o rozpor, který lze vysvětlit dvojím: Buď se toto vedení ocitlo v tak natolik nečestných rukou, že spatřuje jako normální činit cosi zásadně jiného, než co ve svém Kodexu hlásá, anebo pojmy svobody a nestrannosti chápe odlišně a jinak, než jak je lidé všeobecně chápou.

Něco málo z odpovědi na tuto otázku jsme už sice zaslechli, padly i zlomky řečí o tom, že všechno – a tedy i svobodu a nestrannost - je nutno posuzovat podle úhlu pohledu, kterým tyto dva ideály poměřujeme, ale navrhuji, abychom se s takovýmito od pravdy odvádějícími vysvětleními nesmiřovali, a jako sice drobní, ale přece jen řádní financiéři ČT požádali tuto, aby nám otevřeně a oficiálně oznámila, proč svoboda a nestrannost v Kodexu vyhlášená, nachází ve skutečné praxi ČT tak málo uplatnění. A co že je to za její zvláštní druh nestrannosti a svobody, že my, obyčejní lidé, nejsme schopni jej pochopit a porozumět mu?

Ale zato jsme nejen ochotni, ale přímo dychtiví, nechat se poučit.

Takže do toho, ČT! Čekáme!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

