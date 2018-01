Lubomír Man: Politické školení i následná prověrka herce Vetchého

V úterý dopoledne internetovým Seznamem probleskl jeden z dalších výplodů jeho duševna, hlásající, jaká prý že je to prý chyba a nedomyšlenost demokracie, že se demokratických voleb, jakou je třeba i právě probíhající volba prezidentská, mohou účastnit i lidé, kteří se o politiku nezajímají. Což pak podle herce vede k tak kormutlivým koncům, jakým bylo Zemanovo zvolení prezidentem ve volbách minulých, a stejně smutný konec se prý může – bohužel - opakovat i ve volbách současných.

Kdoví, jaká to vichřice se proháněla hercovou hlavou, když tuto svou moudrost pronášel či ťukal do klávesnice. On totiž svým výrokem nejen prokázal, že cizí je mu nejzákladnější idea demokracie, hlásající, že vládnout má všechen lid a ne tedy jen nějaký segment toho lidu, např. jen lidé bohatí, nebo jen kováři, nebo jen vysokoškolsky vzdělaní, nebo politicky informovaní, mezi které se herec sám velmi samozřejmě počítá, ale učinil i další nepředloženost. Neponechal si tento výdobytek svého ducha sám pro sebe, jak činí tisíce dalších podobných politických novátorů a vynálezců, ale okamžitě s ním šel do světa, čímž se připravil o možnost stát se skrze mlčení filozofem. O své právě objevené výhradě vůči demokracii informoval totiž - ještě když byla žhavá - redakci Seznamu, která, což je pro dnešní média symptomatické, se mu za tento nesmysl nevysmála, ale okamžitě jej zveřejnila. Vždyť jde o názor veřejně známé osoby, že ano?

Poputujme však hercovou mysli dál. Chtěl snad svou výtkou na adresu demokracie naznačit, že by se ta část našeho občanstva, která prokazatelně nečte současný denní tisk, neposlouchá rozhlas a televizi a neklábosí o politice ani v hospodě, neměla voleb účastnit, protože právě ona je viníkem toho, že volby v České republice nedopadají tak ideálně a spravedlivě, jak by podle Vetchého a jeho duševně spřízněných souputníků dopadat měly?

Nejspíš ne. Jistě je natolik realista, že si dovede spočítat, že takovéto vydělení lidí o politiku se nezajímajících od těch do politiky zapálených je cosi spíš z oblasti sci-fi než skutečného života, ale v tom případě zapátrejme, proč tedy se svým steskem nad tím, že u nás mohou volit všichni, vůbec vystoupil? To snad proto, aby veřejnost upozornil na to, že on patří mezi ty politicky informované? Či aby tu veřejnost infikoval myšlenkou, že když budou mít cukání nevolit tak, jak volí on – politicky informovaný - prokáží se jako političtí analfabeti a proto přece jen svou původní volbu změní a zvolí totéž, co volí on?

Ale ať už platí to, či ono, všechno je to postaveno na hercově představě, že on patří mezi ty politicky informované. A tady já zvedám ruku a tvrdím pravý opak. Že totiž právě on politicky informovaný není. Protože kdyby informován skutečně byl, nemohl by za předpokladu, že je slušným člověkem, s čímž se ztotožňuji, být tak ukrutně fanatickým zastáncem politiky americké a současně tak nesmiřitelným odpůrcem politiky Ruska. A abych tento svůj názor dosvědčil, dovolil bych si, pane Vetchý, položit vám pár otázek:

Nepřišla vám nikdy na mysl myšlenka, že za situace, která v západním světě a tím pádem i u nás dnes panuje, je zcela možné, ba spíš pravděpodobné, ne-li dokonce zcela jisté, že ti, kteří se o politiku zajímají, což ve vaší představě nejspíš znamená, že poctivě louskají Lidové a Hospodářské noviny, Právo, MF DNES, Deník, Reflex, Respekt, a sledují zpravodajské relace ČT, Novy atd. jsou de facto politicky hůř informování, než ti, kteří takto informování nejsou, či dokonce se nenechají informovat vůbec, a námísto nasávání vědomostí z těchto lživých médií se třeba jen tak lenošivě opalují na louce? A to proto, že ti první tzv. informovaní jsou o téměř všech jevech a událostech informování lživě a de facto opačně, než odpovídá skutečnosti, čehož jsou ti na louce se opalující přece jenom ochráněni - a právě o tohle jsou na tom, pokud jde o informovanost, líp. Takže ti tzv. informování, mezi něž se s hrdostí počítáte, nejsou ve skutečnosti informováni, jsou dezinformování, čili obelháváni a nakonec i zcela obelhaní, a s mozkem vymytým ponecháni svému osudu. Ale samozřejmě nevědí o tom, jsou ve své nevědomosti šťastni a zdá se jim, že z oficiálních médií sají moudrost světa, i když z nich sají lží. Což z nich tedy činí lidi nikoliv informované, ale desinformované.

Abych tento svůj názor jen tak nevypouštěl do větru, ale doložil jej i argumenty, rád bych vám, pane Vetchý, jakož i všem vašim názorovým druhům, položil těchto pár otázek, jejichž zodpovězení vám napoví, jste-li-li skutečně osobou politicky informovánou, jak se až dosud domníváte, či je-li tomu naopak. Nu a protože politika domácí je ve značné míře odrazem politiky zahraniční a tu dnes určuje hlavně antagonismus mezi světem západním a Ruskem, půjde o otázky z této oblasti především.

Takže začínám:

1) Víte, že při loučení s úřadem v r. 1961 varoval prezident D. Eisenhower americký lid před existenci a růstem vojenskoprůmyslového komplexu USA (dnes nazývaného vojensko-bezpečnostní komplex), jako před největším nebezpečím, které před Amerikou stojí?

2) Víte, že roční rozpočet tohoto komplexu dosáhl loni už výše jednoho bilionu dolarů a že jeho další růst, o nějž se samozřejmě co nejzapáleněji usiluje, závisí na množství a rozsahu válečných operací, jež USA ve světě vedou, i na množství a síle nepřátel, které si USA (resp. vojensko-bezpečnostní komplex, protože dnes už obojí víceméně jedno jsou), ve světě i uměle vytvoří, aby jimi svůj rozpočet zdůvodnil?

3) Víte, že až k osobnostnímu srůstu vojensko-bezpečnostního komplexu USA se státem došlo v době vlády prezidenta Bushe ml., kdy se přední exponenti vojensko-bezpečnostního komplexu Cheney a Rumsfeld stali členy vlády USA a dirigovali pak tu vládu tím směrem, který komplexu vyhovoval?

4) Víte, že z celkového počtu 193 zemí v OSN vedených, mají USA své vojenské základny ve 150 zemích světa?

5) Víte, že americká vláda vložila do státního převratu na Ukrajině částku pěti miliard dolarů, což je rekordní částka z těch, které kdy do revolucí a převratů v cizích zemích kdy investovala?

6) Víte, že jen v tomto novém století intervenovala vláda USA, a to ať už přímo vojensky, či svržením vlád nebo odstraněním jejich vůdců, v 18 zemích světa?

7) Víte, že od roku 1994 platí pro provádění americké zahraniční politiky Wolfowitzova doktrína, hlásající, že: země, která pod kvalifikovaným vedením a s využitím domácích surovin dokáže vybudovat moc globální, na USA nezávislou, se pro USA stává zemí nepřátelskou, což prakticky znamená, že USA nemůže, dokud doktrína platí, navázat přátelské vztahy ani s Ruskem a ani s Čínou?

8) Víte, že bývalý prezident USA Obama v interview pro stanici VOX charakterizoval 11. 2. 2015 současnou americkou zahraniční politiku těmito slovy: Celkovým směrem a celkovým cílem je svět, ve kterém bude Amerika pokračovat ve své vedoucí roli...Musíme mít nejsilnější vojenskou sílu a příležitostně musíme zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat to, co my potřebujeme, aby dělaly?

9) Víte, že někdejší ředitel CIA William Colby prohlásil v r. 2014, že CIA vlastní každého, kdo v médiích něco znamená?

10) Víte, že někdejší americký ministr zahraničí Henry Kissinger předloňského roku prohlásil, že CIA zorganizovaný ukrajinský Majdan je jen předehrou hlavního představení, které se má odehrát v Moskvě?

Nuže, těch otázek je 10. A já se vás, pane Vetchý dovolím zeptat, na kolik z těchto otázek jste odpověděl kladně, čili VÍM nebo ANO.

Pokud jste takto odpověděl na pět otázek, své tvrzení, že politicky informován nejste, odvolávám a omlouvám se vám za ně. Pokud jste ale kladně odpověděl jen na méně než polovinu položených, resp. jste kladně nedokázal kývnout ani na jednu z nich, jste politicky neinformován a onen váš ideální požadavek, aby se voleb politicky neinformovaní lidé neúčastnili, platí i pro vás.

Lubomír Man

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

