Ľuboš Blaha: To už nie je ani politika, ale posadnutosť

Po prvé, opozícia to zase stočila na Kaliňáka. Tu môže vypuknúť aj tretia svetová vojna a opozícia bude ako riešenie navrhovať odvolanie Kaliňáka. Je to neúctivé voči obeti. Ešte aj smrť mladej dvojice niekto zneužíva na hon na Kaliňáka - to už nie je ani politika, ale posadnutosť. Myslím, že po tomto už nikto nemôže veriť, že opozícii ide o spravodlivosť, alebo že jej záleží na obeti. Proste len nechutne politikárčia a vybíjajú si zlosť na ministrovi vnútra. Je to doslova trápne.

Po druhé, niektoré opozičné strany a médiá sú posadnuté Kaliňákom, iné sú uhranuté Kiskom. Progresívne Slovensko takisto nerieši, ako pomôcť vyšetrovaniu a ako chytiť vrahov, ale vyhlasuje, že po vražde mladej dvojice je dôležité, aby Kiska kandidoval za prezidenta, lebo je "nezastúpiteľný". Prepáčte za expresívnejšie slová, ale doparoma, koho teraz zaujíma nejaký Kiska! Zavraždili dvoch mladých ľudí a hentí ešte aj v tejto chvíli považujú za najdôležitejšie predvádzať priam akrobatický rektálny skialpinizmus voči Kiskovi. Aspoň na chvíľu by si s týmto svojim modloslužobníctvom mohli dať pokoj, je to k obetiam neúctivé a rovnako - trápne.

Po tretie - a toto akosi zaniklo vo všetkom tom organizovaní majdanov: vyšetrovanie údajne ukázalo, že obete vraha poznali a pozvali ho na kávu. Tým padá celá Nicholsonova udička o mafii, ktorou sa chcel vyzúriť na Smere. Ale nielen to. Ono to obracia pozornosť na tých, ktorí obete osobne poznali, čo je v prípade redaktora novín predovšetkým novinárska komunita, vrátane Nicholsona a ďalších, ktorých by obete pozvali domov na kávu. Akosi sa o tom v médiách nepíše (čím to bude?), ale dajako sa to celé obracia proti tým, čo doposiaľ lynčovali iných. Ešte raz - novinár Kuciak si zjavne na kávu nepozval domov talianskych mafiánov, ale niekoho zo svojho okruhu známych, ktorý tvoria predovšetkým novinári - ako to, že toto nikto z novinárov nerieši? Ide predsa o kľúčovú informáciu dňa.

Tento prípad nie je ani o Kaliňákovi, ani o Svedkoch Kiskových, nie je o Smere, ani o Talianoch - tento prípad s najväčšou pravdepodobnosťou je o niekom, koho novinár poznal natoľko, že si ho pozval k sebe domov a bezstarostne si odbehol do pivnice nabíjať batériu do auta. Myslím, že novinári by mohli svoju investigatívu presmerovať do vlastnej kuchyne, či nie? Alebo žeby konečne začalo dávať zmysel, prečo tak nástojčivo od prvej minúty spochybňujú nezávislé vyšetrovanie a odvracajú pozornosť na politikov?

(text byl publikován na facebooku autora; publikováno v rámci spolupráce se slovenským levicovým portálem noveslovo.sk)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Zanechat vzkaz... Šéf slovenského syndikátu novinářů pro PL promluvil k vraždě novináře Kuciaka. V závěru rozhovoru došlo na silné prohlášení Prezident Zeman na Barrandově: Bestiálně zavražděný slovenský novinář se snažil rozkrývat tunelování. Čeští komentátoři jen žvaní a nikdy nic nedokázali Roberta Fica čeká politický pád, zní ze Slovenska po smrti Jána Kuciaka Ekonomka Šichtařová o smrti Kuciaka: Slušný člověk nečerpá dotace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV