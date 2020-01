Lukáš Kovanda: Už pozítří nastane brexit. Co se změní pro Čechy žijící v Británii?

Už pozítří nastane brexit. Co se změní pro české studenty, pro Čechy, co v Británii pracují, nebo pro české podnikatele, kteří s ní obchodují?

Již pozítří tu je brexit. Británie po skoro půlstoletí odejde z Evropské unie. Přesně se tak stane v pátek o půlnoci středoevropského času (v Británii bude tou dobou 23:00 hodin). Do konce roku 2020 ale ještě platí přechodné období. Co tedy pozítřejší brexit v praxi znamená pro jednotlivé skupiny Čechů?

1) Studenti, nic neodkládejte

Češi, kteří chtějí v Británii studovat vysokou školu, by s přihláškou neměli otálet. Rok 2020 je totiž posledním, kdy ještě díky zmíněnému přechodnému období platí současné podmínky evropského studijního programu Erasmus. Vztahují se tedy na ně výhodnější pravidla, platná pro britské studenty. V roce 2021 s tím však bude konec. Školné tak pak ze dne na den vyskočí třeba o 200 tisíc korun. Skončí také možnost vzít si výhodnou studentskou půjčku. Těm českým studentům, kterým se však podaří na britské škole zapsat ještě letos, tj. nejpozději na letošní podzimní semestr, pravděpodobně zůstanou výhodné podmínky studia po celou jeho dobu, tedy i za horizontem roku 2020.

2) Nemáte pas? Rychle si jej zařiďte

Do Británie se i po jejím vystoupení z EU k 31. lednu 2020 dostane Čech na občanský průkaz, jako do jiných států EU. Možnost přicestovat do Británie pouze na občanku bude ale během roku 2020 pravděpodobně zrušena. Kdo tedy nemá pas, měl by si jej vyřídit co nejdříve.

3) Pracujete už teď (tj. před brexitem) v Británii. Musíte se stát „usedlíkem“

Ti Češi, kteří nyní, tj. ještě stále před brexitem, žijí (a pracují) v Británii, si během roku 2020 musí zažádat o status usedlíka (settlement status) nebo o dočasný status usedlíka (pre-settled status). Do té doby mohou v Británii pracovat jako předtím. Jejich práva na pobírání příspěvků a přístup k službám zůstanou nezměněna.

4) Chcete v Británii teprve začít pracovat (tj. už po brexitu)? Budete potřebovat nové povolení

Češi, kteří přijedou do Británie po brexitu a budou tam chtít žít a pracovat, budou muset po příjezdu požádat o nově zavedené European Temporary Leave to Remain (Euro TLR) – čili Evropské povolení k dočasnému pobytu. Žádost se bude podávat online a její součástí bude ověření totožnosti a trestní bezúhonnosti. Žádost nebude zpoplatněna. Úspěšní žadatelé o Euro TLR obdrží povolení zůstat v Británii na dobu 36 měsíců ode dne udělení povolení. Pokud budou držitelé tohoto povolení chtít zůstat v Británii po jeho vypršení, budou muset požádat o status usedlíka (settlement status). Právo na usídlení jim však nebude náležet automaticky a budou muset splňovat podmínky stanovené novým imigračním systémem, který vejde v platnost v lednu 2021.

5) …a také se připravit na budoucí imigrační systém (platný od ledna 2021)

Od ledna 2021 plánuje britská vláda zavedení bodového imigračního systému, podobného tomu australskému. Tento systém bude upřednostňovat osoby, které mají Velké Británii „co nabídnout“, tedy mají specifické znalosti či dovednosti, které Británie bude považovat za potřebné. Takže Češi, kteří se do Británie přistěhovali po brexitu a obdrželi dočasné povolení Euro TLR, si budou muset zažádat o trvalý pobyt v souladu právě už s novým imigračním systémem, a to buď ihned po jeho zavedení v roce 2021, nebo po vypršení 36měsíční platnosti dočasného povolení Euro TLR.

6) Nejste vědkyně či programátor? Život v Británii vám postupně tak jako tak zhořkne

V novém imigračním systému bude mít kvalifikovaný indický programátor přednost před málo kvalifikovaným Čechem nebo Polákem. Naprostá většina imigrantů, včetně českých, si po roce 2020 bude muset nejprve zajistit v Británii zaměstnání. Výjimku budou tvořit vybraní vědci a další vysoce vítané profese, které britská vláda určí. Výrazně přitvrdí i sociální podmínky. Sociální dávky pro občany EU, tedy opět včetně Čechů, budou ve většině případů přístupné až po pěti letech pobytu v Británii, místo současných tří měsíců. Británie patrně skončí s dosavadní praxí, kdy do zahraničí posílala přídavky na děti žijící mimo ostrovy. Pro cizince se také mají výrazně zvednout zdravotní odvody.

7) Obchodujete s Británií? Napjatí budete po celý letošní rok

Čeští podnikatelé a firmy, které s Británií obchodují, se v nejbližších měsíců nemusí žádných zvratů obávat. Během zmíněného letošního přechodného období, tj. do konce roku 2020, bude vzájemný obchod fungovat podobně jako dosud. Od roku 2021 ale jednu jistotu firmy mají – vzájemný obchod bude složitější než dosud. Jde vlastně jen o to, jak moc. I v případě, že se Londýn k dodržování evropských pravidel zaváže a uzavře s EU dohodu o volném obchodu s nulovými cly a kvótami, budou muset na vzájemných hranicích začít fungovat kontroly. Týkat se budou původu zboží či toho, zda splňuje například bezpečnostní standardy. Jak moc bude obchod Čechů s Británií po skončení roku 2020 složitější, to napoví příští měsíce, kdy se o ekonomických vztazích Británie a EU bude intenzivně vyjednávat. Británie už projevila zájem uzavřít smlouvu o volném obchodu. Zároveň odmítá zůstat se zbylými 27 státy v celní unii. EU naopak stojí o co nejužší vztahy, a to při zachování rovných podmínek. Jedenáct měsíců (od konce ledna do konce prosince) na dojednání smlouvy o volném obchodu je velice krátká doba, průměrně to trvá až několik let. Nejdříve si unie musí schválit mandát k vyjednávání, uzavřenou dohodu pak musí obě strany také ratifikovat. Hovoří se o různých modelech, a to podle států, které už podobné vazby s EU mají – Norsko a další severské země, Švýcarsko, Kanada nebo Turecko. I při vytvoření zóny volného obchodu se ale může situace zkomplikovat, například zmíněnými nezbytnými kontrolami některého zboží.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom

Psali jsme: Štěpán Křeček: Poslední týden Spojeného království v Evropské unii V Česku přibývá pracovníků z Británie i Britů, kteří se tu usazují Vidle do brexitu. Cítím se jako Evropan, vzkázal lord s českými kořeny, který jej může ještě zkomplikovat Většina lidí v Česku nadále nechce referendum o odchodu z EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.