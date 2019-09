Marie Pošarová: Dejte si pozor na hady v oblecích! Jinak vám provedou falešnou centralizaci nemocnic

Dne 9. 9. 2019 proběhlo jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje a musím konstatovat, že jsem s velkým nadšením přijala rozhodnutí o odložení fúze krajských nemocnic, kterýžto návrh byl vypracován na základě příslušného usnesení Rady Plzeňského kraje ze dne 25. 2. 2019. Podle tohoto návrhu se měly v první fázi sloučit nemocnice v Klatovech, Domažlicích a ve Stodu. Poté měly ještě přibýt nemocnice Svatá Anna v Plané a Horažďovická nemocnice.

V Pardubickém kraji vznikla nepřehledná situace

Plány na fúzi nemocnic v Plzeňském kraji působí od počátku chaotickým dojmem a nepřipraveností a začít s nimi již od roku 2020 by bylo velkým rizikem. Jiné kraje řeší fúzi regionálních nemocnic třeba i dvanáct let (např. sousední Karlovarský kraj) a stále se na její podobě nemohou shodnout. Chápu, že vedení Plzeňského kraje se inspirovalo mj. v Pardubickém kraji, kde proběhla obdobná fúze v roce 2014. Na realistické vyhodnocení případných přínosů či negativ projektu je tam ještě příliš brzo, což ovšem říká i samo pardubické krajské vedení. Z uvedených důvodů proto navrhujeme vyčkat s plánovanou „plzeňskou“ fúzí ještě minimálně dva roky. Vyvarujeme se tak nezanedbatelným komplikacím, které se objevily třeba právě v Pardubickém kraji. Tato fúze navíc odstartovala také až po dlouhém procesu přípravy naplánovaném na základě dokumentu nazvaného Scénáře efektivní transformace akutní lůžkové nemocniční péče v Pardubickém kraji. I tak se tam naši krajští kolegové dodnes potýkají s různými „kostlivci ve skříni“, tj. nejrůznějšími pochybnými nákupy a odpisy majetku apod. I po této fúzi mají stále nedostatek personálu, a to jak lékařů, tak hlavně nemocničních sester. Dalším negativem, se kterým se Pardubický kraj v tomto ohledu potýká, je zvýšení personálních nákladů, ke kterému došlo v důsledku kolektivního vyjednávání a následného plnění závazků z uzavřené kolektivní smlouvy. K navýšení nákladů došlo i v oblasti oprav a údržby zdravotnické techniky a v segmentu informačních technologií. Pozitivem je naopak dokončení rekonstrukce nemocnice.

Otvírá se jediná velká kapsa. Hrozí korupce!

Důvodů, proč zatím nefúzovat v Plzeňském kraji, je více. Předložená analýza vychází z rozdílných ekonomických odhadů. Nikde není garantováno, že fúze bude úspěšná a že nepřinese spíše více negativ. Ta by se mohla týkat jak personálního „přetahování“ lékařů z menších nemocnic do větších, tak všemožné preference pouze vybraných zařízení. Každý jednotlivý ředitel konkrétní nemocnice zná totiž situaci lépe, než když se řídí více specifických zařízení z centra. Ve jménu „optimalizace“ nákladů bude zákonitě hrozit rušení oddělení či jejich centralizace. Fúze neřeší nedostatek lékařů a dalšího zdravotnického personálu a neohlíží se bohužel na zájmy pacientů. Dále se lze obávat i toho, aby se zisky jedné z nemocnic nepřelévaly do investic nemocnice jiné, hůře hospodařící, neboť by to vedlo k hluboké demotivaci. Bude také hrozit větší korupce, když o všech významných zakázkách bude rozhodovat pouze jediné vedení, přičemž v praxi často jde jen o jedinou osobu. Hlavně však platí, že příjem nemocnic by neměl být jedinou a absolutní prioritou. Tou by měl být veřejný zájem, což je v první řadě dostupnost kvalitní zdravotní péče.

Někdo strašně spěchal…

Také není jisté, zda zdravotní personál podepíše nové smlouvy, a už vůbec se nemluví o tom, že zaměstnanci mají sjednáno více souběžných pracovních smluv na tentýž druh práce u různých zaměstnavatelů, což by nový systém neumožňoval. Další negativní externalitou fúze by byly vyšší provozní náklady v mnoha ohledech, například co se týče vedení účetnictví. Nejsou také sjednány žádné předběžné smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami pro případ fúze, které by zaručily jejich budoucí výhodnost. Vše je zkrátka vařeno, jak se říká, z horké vody. Doufejme, že pokud se bude opravdu o fúzi plzeňských krajských nemocnic uvažovat, budou k dispozici kvalitnější podklady, než je existující Záměr integrace nemocnic Plzeňského kraje fúzí sloučením. Tento dokument je převážně popisného charakteru a neobsahuje hlubší studie a analýzy, které by detailně hodnotily stav jednotlivých nemocnic. Doufejme také, že bude veřejně známa případná podoba budoucích smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Do té doby není představitelné o fúzi nemocnic v Plzeňském kraji byť jen uvažovat…

