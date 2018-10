Markéta Šichtařová: Vyhoďte Francii z EU

Konkrétně to Macron prohlásil na summitu v Salcburku. Rozčiloval se: „Země, které odmítají rozšíření Frontexu nebo solidaritu, opustí Schengen!“

Myslím, že je to naprosto báječná myšlenka. Koneckonců všem by se notně ulevilo. Asi takhle: Veřejný dluh Francie dost prudce roste. Zatímco ještě v roce 2008 byl „jen“ 68 procent HDP, v roce loňském to už bylo 97 procent HDP a letos to bude ještě víc. A jak víme, nekontrolovaný nárůst veřejného dluhu vede k dost mizerným koncům, takové Řecko Evropě zavařilo slušně, že. A to bylo Řecko prťous proti Francii. Takže prudký nárůst dluhu tak velké země, nota bene ještě ve stejné době, kdy třeba Německu se veřejný dluh naopak daří snižovat, nevěstí nic dobrého. Potenciální potíže made in France na obzoru.

Solidární Francie taky zrovna dvakrát není. Koneckonců opakovaně zcela nesolidárně vyzývala k všelijakým typům sankcí a jiných zlomyslností vůči středoevropským zemím za to, že mají na různé věci jiný názor. A naposledy proti nim i hlasovala – to když drtivá většina francouzských europoslanců zvedla ruku pro sankce proti Maďarsku.

No a v otázce migrace je Francie potížista očividně, protože její schengenská hranice zejména ze strany pobřeží je děravá jak cedník. Respektive v podstatě neexistuje. Čili já myslím, že to je báječný nápad tohoto francouzského potížistu ze Schengenu, potažmo z celé EU, vyhodit.

Úplně marný není ani další Macronův nápad: „Země, které nechtějí silnější Evropu, si už nesáhnou na strukturální fondy,“ prohlásil také. Bravo! Myslím, že Francie, která se permanentně naváží do středoevropských zemí a tím jednotlivé státy rozeštvává, soudržnost jednotlivých národů dost oslabuje. Také francouzský socialismus a chronická záliba ve stávkování kdykoliv, proti komukoliv a proti čemukoliv, ekonomickou efektivitu Evropy dost podrývají. Což Evropu oslabuje.

A když se mrkneme na mapku konkurenceschopnosti jednotlivých regionů eurozóny podle Evropské komise, dělicí čára vede přibližně po hranici zemí Francie / Belgie – (Švýcarsko) – Itálie / Rakousko. Co je na jih a západ od této hranice, je vesměs pod průměrem. Co je na sever a východ, je v konkurenceschopnosti většinou nad průměrem, a to dokonce včetně středních Čech. (To platí, jen pokud uvažujeme staré členské státy, které měly před nováčky dost značný ekonomický náskok.) Jinými slovy, Francie stahuje konkurenceschopnost eurozóny dolů, neboli Evropu oslabuje. Tudíž mi připadne jako docela dobrý názor, že do téhle černé francouzské díry nemá moc smysl sypat evropské strukturální peníze.

Jenom připouštím, že mě poněkud mate další Macronova větička: totiž že prý „rozpory v EU vytvářejí ty státy, které milují Evropu, jež umožňuje čerpat peníze ze strukturálních fondů (…), ale zároveň (…) hlasitě opakují, že nehodlají přijmout ani jednoho migranta.“ Až dosud to vypadalo, že Macron mluví o své vlastní Francii, když navrhoval vyhazov a odstřihnutí od evropských peněz pro zemi, která je potížistická, hází vidle do migrační politiky a oslabuje kontinent.

Jenomže jakmile zmiňuje země, které „nehodlají přijmout ani jednoho migranta“, zase to vypadá spíš na čtveřici Česko – Slovensko – Maďarsko – Polsko. Že by tím snad myslel nás…?! No ale v takovém případě taky dobře: Pokud chce Macron zatípnout dotace pro Česko a tenhle husarský kousek se povede, taky se na něj nebudu zlobit. Konečně by nás někdo toho břímě dotací konečně zbavil!

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Markéta Šichtařová: Škola základ stádnosti Markéta Šichtařová: Prožrané daně Markéta Šichtařová: Když vaše noční můra se zhmotní a ukradnou vám dítě Markéta Šichtařová: Větší bere. To že je demokracie?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV