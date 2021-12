Martin Jan Stránský: Všichni covidoví sobci a srabi

reklama

Na vše v klidu dohlížela Policie ČR, která upozorňovala účastníky, aby dodržovali odstupy. Ti se jim vysmáli. Jeden řečník za druhým upozorňoval na to, že nám stát bere svobodu, že se blížíme k fašismu a tak dále.

Každý má právo projevit svůj názor. Jenže my občané máme právo očekávat, že pokud si něco schválíme přes náš parlament a vládu a uzákoní se to, že (náš) stát je tu od toho, aby to dodržoval. Jenže v rámci covidu jsme zdegenerovali do národa srabů a sobců. Ti srabové, to je vláda, která odmítá jednat razantně, a policie, která odmítá dodržovat zákony či vyhlášky a trestat tu menšinu, která úmyslně vše porušuje, zatímco ostatní to dodržují. A sobci, to je ta menšina na Letné, která si v rámci vypěstované hysterie, ignorance a frustrace osvojila termín „svoboda“, přičemž tento termín pro ně znamená nikoliv svoboda v širším slova smyslu, ale ve smyslu jen jejich vlastního, tedy dělat jen to, co chci.

Takový názor je názorem člověka zahleděného do sebe a promořeného ignorancí faktů. Je mu jedno, jestli se nakazí a pak nakazí i ostatní. Je mu jedno, že on a jím nakažení zaberou lůžko v nemocnici někomu, kdo zrovna trpí jinou těžkou nemocí. Právě o to, milí přátelé na Letné a další vehementní odpůrci vakcinace, tu jde. Nikoliv o vaši svobodu, ale o vaši sociální zodpovědnost ke spoluobčanům.

I když bych si (asi nejen já) přál, abyste svobodně žili v totální samotě, na svém svobodném ostrově uprostřed nezmapované části Tichého oceánu, kde byste se svobodně čvachtali na své malinké pláži bez další lidské stopy, realita je bohužel taková, že musíme žít spolu jeden vedle druhého. Zřejmě jste zapomněli, že právě v rámci této myšlenky nosíte v sobě protilátky z minimálně šesti různých povinných očkování, která jste dostali v dětství a kterými necháváte očkovat své děti.

Přátelé na Letné, máte na své sobectví právo. Nemáte ale právo veřejně chlastat. Nemáte právo sdružovat se v davu. Tohle škodí nám všem. Jenže ještě větší škodou je to, že tu máme opět vládu srabů, která nedovede víc než napsat jedno idiotské a nesmyslné opatření ve snaze vyhovět všem, místo aby zavedla plošné „ne“. Opět sledujeme, jak policie přihlíží porušování vyhlášek, zatímco viníci se jí otevřeně vysmívají. A opět tu máme zbytek národa, který jako vždy, ponořen do starého dobrého českého alibismu, krčí rameny nad vším včetně toho, že si tu někdo dělá z policie legraci a ohrožuje tím život jejich i životy ostatních.

