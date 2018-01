Martin Kohout: Perverzní městský intelektuál

Vyprávěl mi renomovaný pražský právník, jak měl doma v rámci školní výměny jeho dcery s jistou německou školou „sýr šoku dívku Fatimu, uprchlici před válkou, které otce odvlekl Islámský stát“. Prý byl hluboce pohnut jejím příběhem….Jak dojemné, že?

Jen týden po tom mi podobnou story říkal jiný známý, prý jeho dítě přišlo ze školy s tím, že k nim domů v rámci školní výměny s jednou školou v Německu přijede „Fatima, jejíhož otce odvlekl IS“….

Ptám se ho, co udělal. Prý to zakázal, jeho děti se nebudou učit „německy“ od nějakých přičmoudlých (cituji doslova)…. Navíc mu byl její příběh podivný…. No aby ne, když milá „Fatima“ se zdá být jakási propagandistická osoba objiždějící školní výměny a kolik takových „Fatim“ asi němečtí propagandisté multikulturalismu mají….?!

Zvláštní, že tohle těm převzdělaným městským intelektuálům nikdo nedojde. Jak jsou chytří, tak jsou hloupí“. Poučení z toho je, zdravý rozum vzděláním nenahradíš…

Vyšlo na eportal.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV