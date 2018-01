Martin Komárek: Zeman v kabelce paní Babišové

Člověk by řekl, že všichni pracují na Zemana.

Teď nemyslím to, že paní Babišová měla na lánském obědě prý moc drahou kabelku. Chudinka si vzala nejstarší, nejošoupanější a nejlacinější, aby neudělal nějaký škandál, a stejně jí to vyčtou.

Problém jsou Zemanovi protikandidáti, hlavně však komentátoři a další výtečníci, kteří se považují za elitu národa. Nenajde se nikdo, kdo by rozebral Zemanovy chyby a jasně řekl, proč on sám bude lepším prezidentem.

Všude jinde by byl tématem pokročilý věk a zdravotní stav Miloše Zemana.

Tady není. Jsou tři důvody.

Zeman sám začal s legrací o cukrovce, která od něj odešla.

Pak nějaký neznámý mrťafa rozšířil zprávu o prezidentově pokročilé rakovině. Pokud nebyl Zemanem a Mynářem placen, musel být opilý nebo navedený nebo obojí.

A nakonec: Pokud rádoby důstojní mužové a ženy na sociálních sítích mluví o svém prezidentovi jako bezmocné hroudě sádla a ještě trapněji, jakýkoli normální slušný člověk se staví na Zemanovu stranu.

Seriózní debata není možná. Prezident si z ní dělá legraci a jeho kritici si svou hloupostí dělají legraci sami ze sebe.

Vážným tématem by mohla být i zahraniční politika. Do jaké míry má formální hlava státu prosazovat svůj názor proti vládě, nadané skutečnou mocí? Zejména v případě přílišné vstřícnosti vůči ruské okupaci Krymu Zeman překročil nepsaná ale o to tužší pravidla diplomacie.

Pokud ale je prezident kritiky nazýván čínskou loutkou, či dokonce chlapíkem, který sem chce znovu dovést ruská vojska, racionální kritika umlká. Normální člověk se nejprve musí vyrovnat s nešťastníky, kteří Zemana takto tupí. Často mu oči přecházejí, jak zachovalí lidé takto zblběli. Teprve pak by mohl poukazovat, onen normální člověk, na chyby prezidenta. To však už v pouťovém virválu, který překryl kritickou diskusi, nikdo neuslyší.

A pak je tu to kýčovité morální pohoršení nad údajnými Zemanovými lžemi a mravními mrzkostmi. Kritici, nevidící si na vrcholy frňáků, padli do Zemanových pastí. A tak skoro nemáme možnost odlišit prkotiny, jako je Peroutkův článek od vážnějších věcí. Napříkladod úvahy nad tím, zda není hradní pán čím dál více mačkán svými milci.

Z celého srdce bych si přál, aby se debata o tom, zda má být Zeman příštím prezidentem, vrátila tam, kde má být. K argumentům rozumu a srdce.

Ale to jako bych chtěl, aby na Matějské hráli Mozarta.

A do toho všeho teď ta kabelka paní Babišové.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

