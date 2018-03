Martin Vlček: Pražská burza po právu zůstává oázou klidu

01.03.2018 16:13

„Důvodem je neexistence burzovně obchodovaného fondu ETF na české akcie. Burza se tak vyhnula světovému megatrendu posledních let – pasivního investování do celých akciových indexů pomocí ETF fondů. Často se tak dělo bezhlavě a bez ohledu na ceny a kvalitu jednotlivých akcií. Centrální banky také nakupovaly spíše americká a eurová aktiva. Při současném otočení těchto trendů to Prahu chrání před výraznějšími propady,“ říká hlavní makléř BH Securities Martin Vlček.