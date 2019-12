Milan Barna: Espéďák Kobza ať se věnuje výrobě hamburgerů a nedehonestuje velikány

Ve svém nedávném článku, nazvaném Dva poloviční Japonci bojují o osud českých dětí. Proti Richardovi stojí Tomio (k přečtení ZDE) se Jiří Kobza, poslanec za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), vypořádal v několika větách s Richardem Coudenhove-Kalergim, významným evropským myslitelem, autorem řady knih a jedním z prvních propagátorů myšlenky jednotné Evropy. Podle Jiřího Kobzy chtěl Coudenhove-Kalergi nahradit původní evropské obyvatelstvo novým nahnědlým obyvatelstvem podřízeným vládnoucí aristokracii.

Extrémisté osobnostem nevěří

Zajisté, je to tak, jak se píše v poslední větě výše, ale jen podle ultrapravicové konspirativní teorie za použití vytržených vět z některých Kalergiho děl, která jako tzv. Kalergiho plán obíhá v ultrapravicových a ultranacionalistických kruzích a v jejíž pravost věří jen takto zaměření spoluobčané. Zúžit rozsáhlou politickou a publikační činnost významné evropské osobnosti Richarda Coudenhove-Kalergiho, jehož myšlenky zaujaly Freuda, Manna, Einsteina, Werfela, Brianda, Churchilla, de Gaulla, Adenauera, Kreiského, Pompidoua a další do těchto několika vět, navíc ještě vyfabulovaných, je hrubou manipulací s fakty. Je to jako tvrdit, že jediné, co se z krásného zdravého zvířete dá vyrobit, je nechutný hamburger.

Vše proti opakování hrůz

Jiří Kobza také neupozornil své čtenáře na to, že Kalergiho politická činnost a díla napsaná ve dvacátých letech dvacátého století měly jako jeden z hlavních cílů zabránit opakování nesmírných hrůz první světové války. Touto otázkou se v té době zabývala řada evropských myslitelů. Kobza ve svém článku též naznačuje spojení Kalergiho s Hitlerem a Mussolinim. Ve skutečnosti Kalergiho díla v Itálii vycházet nesměla, Hitler ho nenáviděl a Kalergi před ním prchal nejdříve do Československa, poté do Francie a následně do USA. Jde tak o další manipulaci s fakty. V popisu nepřesností a polopravd by se dalo pokračovat.

Poslanec by měl zklidnit hormon

A pokud se poslanec Kobza diví, že Kalergiho busta je umístěna v sídle Rady Evropy, tak bych mu rád prozradil velké tajemství: Richard Coudenhove-Kalergi v roce 1922 založil Panevropskou unii (byl též autorem Panevropského manifestu a trojdílného Boje o Evropu) a patří tak mezi osobnosti, které stály u základů Evropské parlamentní unie, která se spolu s několika dalšími institucemi přeměnila v Radu Evropy. Nicméně tahle informace je nejspíš „top secret“ a v Radě Evropy ji zcela jistě přísně tají. Závěrem mohu poslanci Kobzovi pouze doporučit, aby se v budoucnu věnoval raději výrobě hamburgerů a zapomněl na psaní dehonestujících článků proti lidem, kteří se už nemohou bránit. Obé je značně nechutné, ale sekaná má jednu výhodu – nemusí se podepisovat.

