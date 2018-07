Milan Frydrych: Počet volných pracovních míst překonal 300 tisíc

Podíl nezaměstnaných osob v ČR na populaci ve věku 15 – 65 let v červnu klesl o 0,1 p.b. na 2,9 %, což je v souladu s naším odhadem i odhadem trhu. Celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 2,5 % na 223 786 a počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,5 % na 301 516.

Před rokem byla míra nezaměstnanosti na úrovni 4,0 %. Podle našich propočtů sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v současnosti činí 3,1 %. Na jedno volné pracovní místo připadá 0,74 uchazeče, což je nové historické minimum.

S příchodem léta jsou sezónní faktory v plné síle. Ty přetrvají až do podzimních měsíců, kdy se míra nezaměstnanosti podle našeho odhadu bude držet pod 3% hranicí. V červenci by si pokles nezaměstnanosti měl dát pauzu, jelikož přijdou na trh práce čerství absolventi a chvíli potrvá, než si najdou zaměstnání. Firmy jsou stále pod větším tlakem na zvýšení mezd. Ty v prvním čtvrtletí vzrostly o 8,6 % r/r nominálně. Vzhledem k vývoji na trhu práce se tyto tlaky ještě zintenzivní a i ve druhém čtvrtletí uvidíme velice výraznou dynamiku růstu mezd. To potvrzuje i dubnový konjunkturální průzkum ČSÚ, který uvádí, že přes 35 % firem uvedlo nedostatek zaměstnanců jako hlavní bariéru k další expanzi, což je mezičtvrtletně o 1,4 p.b. více. Pro tento rok odhadujeme průměrnou míru nezaměstnanosti na 3,2 %.

Meziměsíční snížení míry nezaměstnanosti bylo způsobeno zejména poklesem dlouhodobé nezaměstnanosti o více než 3 tisíce. Významně klesla také střednědobá nezaměstnanost o více než 2 tis. V současnosti dlouhodobě nezaměstnaní tvoří 34 % všech nezaměstnaných. Nezaměstnanost také poklesla ve všech věkových kategoriích kromě kategorie nad 65 let, která zaznamenala zanedbatelný nárůst. Struktura volných míst má stále stejnou dynamiku. Největší sháňka je po montérech a operátorech strojů (90 tis.) a pomocné pracovní síle (78 tis.). Nejvíce nedostatkem zaměstnanců pak trpí zpracovatelský průmysl (64 tis.).

Psali jsme: Milan Frydrych: Okénko trhu Milan Frydrych: Propad prodejů aut pokračuje Milan Frydrych: Okénko trhu Milan Frydrych: Okénko trhu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV