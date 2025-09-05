Milan Knížák: Falešná morálka

06.09.2025 12:16 | Komentář

Glosa Milana Knížáka.

Milan Knížák: Falešná morálka
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Knížák

Volby za dveřmi. Vypadá to, že náš svět se zaplnil politikou, ale opak je pravdou. POLITIKA VYMIZELA. ZŮSTALO JEN OSOČOVÁNÍ, AFÉRY, HRABÁNÍ ŠPÍNY. Nemáme už politiky, jen krtky co vyhrabávají hříchy jiných. Velké části společnosti to nevadí. Bohužel.  Máme volby, máme tzv. demokracii, nemáme morálku…

„Rovnost nade vše“ zařval mladík na babičku, která si chtěla sednout.

Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.

Zdroje:

https://www.milanknizak.com

Knížák

