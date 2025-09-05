Milan Knížák: Falešná morálka

Volby za dveřmi. Vypadá to, že náš svět se zaplnil politikou, ale opak je pravdou. POLITIKA VYMIZELA. ZŮSTALO JEN OSOČOVÁNÍ, AFÉRY, HRABÁNÍ ŠPÍNY. Nemáme už politiky, jen krtky co vyhrabávají hříchy jiných. Velké části společnosti to nevadí. Bohužel. Máme volby, máme tzv. demokracii, nemáme morálku…
„Rovnost nade vše“ zařval mladík na babičku, která si chtěla sednout.
Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.
autor: PV