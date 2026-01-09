Milan Knížák: Káže vodu, pije víno

Prezident Petr Pavel se nám ve svém novoročním projevu představil jako blahosklonný fešák, který se přimazal všem. Je to čirá volební kampaň i když možná trochu předčasná. Tento bývalý lampasák, komunista, rozvědčík socialistické armády se nám představuje jako vzor ctnosti. Patrně se domnívá, že se mu podaří zvrátit parlamentní systém na prezidentský, ale věřím, že se to nestane. Chápu, je to pro nás těžká volba. Na jedné straně plebejský Babiš spojený s malými stranami toužícími po moci, na druhé straně zkorumpovaný lampasák. Co vybrat? Nepozveme někoho z Marsu?
Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.
