Miloš Horký: Slovenský premiér vrazil českému v den voleb dýku do zad

A to navzdory tomu, že jeho kolega, slovenský premiér Pelegrini, vrazil českému premiérovi - v den voleb (!) - dýku do zad. Jeho “prehlásenie”, že “Slovensko je dost bohaté na to, aby se postaralo o 50 syrských sirotků”, nemohlo přijít ve “vhodnější” dobu.

Český premiér si stojí za svým stanoviskem a nepoddává se politickému a citovému vydírání ze strany Evropské unie, ani vydírání lidí v neziskovkách, či těch pár novinářů, jako je např. pan Štefl ve Forum24.

Nikdo z novinářů neocení českého premiéra, že je dostatečně “čitelný”. To je oproti dosavadním českým vládám v čele se soc.demokraty Špidlou a Sobotkou, dost podstatný rozdíl.

Ovšem přece páni novináři budou “bít na poplach”, že demokracie v Česku je ohrožena.

Demokracie je ohrožena vždy, je to věc “od přírody” křehká.

Stojí za to se však – u příležitosti komunálních voleb – podívat, v čem páni novináři spatřují ono ohrožení.

Politolog Doležal, jako předseda Klubu na obranu demokracie (!), dostal slovo na Reflexu.cz a spatřuje ono ohrožení – kromě jiného v těchto věcech:

Má jím být:

volba xenofobního a autoritářského politika, (premiér Babiš), jmenování Rusnokovy vlády nadané pouze prezidentovou důvěrou, neúspěch tradičních demokratických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny na podzim 2013, opětná volba Miloše Zemana prezidentem...

Je věcí názoru Reflexu, který poskytl politologovi platformu k tomuto vyjádření a je to věcí názoru pana Doležala.

Já bych ovšem tento Doležalův výčet doplnil. Zdá se mi, že politolog zapoměl uvést ještě jeden, a řekl bych důležitý faktor, který militantním způsobem ohrožuje naši – stále tak křehkou – demokracii.

Je to oněch 27 let paní Petry Procházkové v redakci Lidových novin, jež se nyní již staly – aspoň podle jejího vyjádření - minulostí.

Důvodem na rezignaci paní redaktorky je fakt, že se “ukázalo, že jsme schopní vzít text od premiéra, který se mu hodí, a zveřejnit ho”.

Ten text na web vložil pan šéfredaktor Lidových novin a text tam pobyl několik hodin.

Paní redaktorka si váží pana šéfredaktora. Uvádí, že nikdy ji neovlivňoval v její novinářské práci, ráda pracovala v redakci LN – celých 27 let. A nyní tedy – rezignace. Paní redaktorka, po té, co se na web dostal text, který “pasuje” do not českého premiéra, rezignuje na svoji redakční funkci a nehodlá se podílat na přípravě Lidových novin.

Dokonce – jak sama uvádí – nebude je již číst!

Pane politologu, zcela určitě jste ve svém výčtu demokratických ohrožení “opoměl” uvést tuto dámu.

Bez ohledu na to, komu Lidové noviny patří, její činnost v Lidovkách je ohrožením demokracie v České republice, o tom není sporu.

Pan premiér Babiš a jeho hnutí je politickou silou, která se musí brát v úvahu. Mohu mít názor jakýkoliv, ale minimálně z důvodu “vybalancovanosti”, tuto sílu nelze v našem demokratickém spektru vynechat, tím méně ji ignorovat.

Dokonce na ni útočit a s ní zápolit!

Paní Procházková se zaštiťuje novinářskou etikou. Říká dokonce – je to podvod na čtenáři.

S takovými jednostrannými a militantními názory bývalá redaktorka Procházková rozhodně není tím správným advokátem novinářské etiky. Doporučuji panu Doležalovi rozšířit svůj seznam o další položku.

Pan Dolejší zase uvádí na Seznamzprávy.cz, že pan Petříček je "už-už ministrem", a ne tak ledajakým. Má být odpovědný za českou zahraniční politiku.

Pan redaktor v titulku o “už-už ministru” Petříčkovi uvádí: Chce silnou EU a pomoct syrským sirotkům. Jak pak ale může nový ministr vyjít se Zemanem a Babišem?

To je jistě věcí vlády, jak se prezident, premiér a páni ministři spolu domluví.

Ovšem pan Petříček – zcela v duchu chápání české politiky v sociální demokracii – bude mít problem, jak se domluví s českou veřejností, a snad, I když ve stale ubývající míře, s voliči sociální demokracie.

Evropskou politikou dnes hýbe “uprchlická” krize. Je zcela nepochybné, že ona stojí za vítězstvím Miloše Zemana v prezidentských volbách, a stojí i za vítězstvím hnutí Andreje Babiše.

Pohlédně na Švédsko, Itálii, nemuvě o Holandsku a Německu - v neposlední řadě.

Pokud nahlédnete do materiálů sociální demokracie po jejích volebních neúspěších v poslední době, nenajdete tam o uprchlické krizi ani zmínku.

To je ta pravá příčina, proč soc.dem. tak uvadá.

Pokud se bude soc.dem. stále vyhýbat tomuto palčivému tématu, nikdy nemůže navázat na svou – kdysi – slavnou minulost.

Ale to panu “už-už ministrovi” Petříčkovi – v rámci tradic pana Špidly a Sobotky – naprosto nevadí…

Takže – komunální volby dopadly pro premiéra Babiše, jak nejlépe mohly.

Vyhrál – téměř - ve všech krajských a větších městech.

A Praha?

Praha je specifické politikum.

Ať si na ní vylámou zuby jiní...

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Pravdoláskaři v Praze si už jdou po krku… Premiér Babiš: Ty čtyři roky pod naším vedením se Praze nelíbily Miloš Horký: Ke studii Institutu Václava Klause Miloš Horký: Takhle funguje moderní indoktrinace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV