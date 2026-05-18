Mira Třebická: Odpudivá bytost

18.05.2026 8:47 | Komentář
autor: PV

Jestli je někdo odpudivá bytost, tak je to Bernd Poselt, alespoň pro mě.

Mira Třebická: Odpudivá bytost
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bernd Posselt

Donald Trump je proti němu uznávaný model, který by mohl vyhrát proti Posseltovi jakoukoli soutěž, třeba Muže roku. Alespoň pro mě. Představa, že se s Posseltem osobně setkám, ve mně vyvolává odpor hraničící s fyzickým kolapsem, zvracením a omdléváním. Představuji si, že mi Berndtík při našem setkání ukousne kus paže, protože mu prostě chutná, a protože nemůže chodit a tunové tělo si žádá, tak mu tu ruku nakonec prostě věnuji k zakousnutí. Z šíleného snu se probudím zcela zničená, neschopna jakékoli činnosti.

A teď realita. Vyjádřila bych se do médií, že bych Posseltovi ruku nepodala a že je odpudivá bytost, kdybych byla ve vrcholné politické pozici? A že je pohled na něj opravdový hnus! Nikoliv. Občané České republiky mě zvolili a já nemám naprosto žádné právo na vyjadřování svých osobních emocí co na srdci, to na jazyku, i když bych mému okouzlujícím Posseltovi přinejmenším s největší radostí vyškubala jeho hitlerovský knírek.

Strašně krátký komentář, ale co více říci. Nejsem školená rozvědčice, tak co já vlastně vím.

Psali jsme:

Mira Třebická: Nezesměšňujte mi mého prezidenta
Mira Třebická: Pirátská obří zadková strategie
Mira Třebická: Poděkování našim předlistopadovým umělcům
Mira Třebická: Je opravdu F-35 pro letectvo to nejlepší?

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

komentář , Posselt , Třebická , SL

Ing. Marie Pošarová byl položen dotaz

Energie

Jaký je váš plán, jak zajistit naši energetickou soběstačnost a bezpečnost? Jak podle vás čelit těm výkyvům cen, které jsou opravdu čím dál častější a mají dopady na všechny z nás?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky Přetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičeníPřetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičení

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mira Třebická: Odpudivá bytost

8:47 Mira Třebická: Odpudivá bytost

Jestli je někdo odpudivá bytost, tak je to Bernd Poselt, alespoň pro mě.