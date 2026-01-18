Mira Třebická: Pirátská obří zadková strategie

A já jako bývalý spin doktor si dovolím našemu pirátstvu předhodit jejich marketingovou strategii zdarma. Kdybych to neudělala, hrozí, že po odchodu Petra Fialy dojde k vyhynutí hodnotových signálů, jako je četba knihy v obleku na židli ve vyklizeném pokoji, kde někdo jiný maluje. V zapomnění by upadla odvážná jízda za Nuttelou do Německa, kde profesor získat titul Nutteliér, nebo roztomilé nazouvání igelitových pytlíků na vysoké gumáky před vchodem do stáje ke kravičkám a koníčkům. Před tímto, nedej Bože, vyhynutím nás mohou zachránit pouze a jedině Piráti!
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Tak dobře to v Poslanecké sněmovně před pár dny začalo chozením dopředu zadkem, špatná zpráva ale byla, že to bohužel tak rychle skončilo. Piráti se musí ke všem těmto signálům vrátit! Předtím by ale bylo dobré si chůzi zadkem lépe natrénovat, aby se mladým, dobře živeným pirátským děvám nestalo, že k pultíku, ke kterému svým zadečkem míří, se nevejdou a nebudou moci pronášet svá hodnotová sdělení či názory.
Poslanecká sněmovna by se k Pirátům měla chovat vstřícně a nechat je si například na pár metrech udělat kluziště, kde si budou moci zabruslit i dozadu (může se hodit při jakémkoli vyjednávání, kdy například vybruslí z témat věčně ucpané dopravy v Praze).
Chůze zadkem dopředu k pultíku se může někdy obohatit chůzí zadkem na sever či na jih (o režii bych osobně požádala Zdeňka Svěráka) či chůzí zadkem na východ či na západ (vhodná konzultace s ruským či americkým prezidentem).
Okolo Poslanecké sněmovny by se měla při jízdě autem zařadit zpátečka a v případě vyložené ucpávkové krize bych poprosila Olgu Richterovou, aby nám zacpaný prostor jednoduše prokousala. Její výrazně objemnější kolegové a kolegyně by mohli například pro ukázku své síly srazit zadkem bronzovou sochu Mateřídoušku od Olbrama Zoubka v předsálí.
Závěrem bych ráda poděkovala Pirátům za jejich nový politický styl, taky bychom mohli po odchodu Petra Fialy nudou chcípnout.
