Mira Třebická: Je opravdu F-35 pro letectvo to nejlepší?

Budoucího premiéra Andreje Babiše děsí dědictví schodkového rozpočtu přes 300 miliard korun. Fialova vláda ale noční můry ze žití na dluh neměla a po prohraných volbách si říká po mně potopa. Od jejího provokačního navyšování platů sobě samým přes předražené polní kuchyně, bitcoiny, kampeličky, dozimetry… až po nákup stíhaček F-35. Právě na poslední nákup jsem se dovolila zeptat svého bývalého kolegy z Generálního štábu Armády České republiky, pplk. v.v. Karla Daňhela, který kdysi zastával funkci inspektora vzdušných sil.
Pane podplukovníku, F-35 ano, nebo ne?
Podívám-li se na tento, dle mého názoru, ne zcela povedený nápad střízlivým pohledem, tak zpočátku bych i tleskal. Ten druhý pohled už je ale odlišný. Musíme si uvědomit, že Armáda ČR v současné době disponuje letouny Jas 39 Gripen švédské výroby, které jsou plně dostačující a z hlediska ekonomiky provozu jsou pro Českou republiku mnohem vhodnější a přijatelnější. V současné ekonomické situaci nemá naše země finanční prostředky na to, aby mohla rozhazovat peníze za velmi nákladné letouny F-35.
Takže F-35 ne…
Nebudu nyní zmiňovat technická data a porovnávat oba typy letadel. To si umí dohledat každý. A upřímně, v době, kdy se v konfliktech používají převážně drony, je víceméně jedno, jestli máte letadlo 4,5 generace, nebo představu o páté generaci za deset let. Víte, paní kolegyně, že letos na veletrhu v Dubaji již Čína představila plně funkční letoun šesté generace? A to je asi trochu problém, který se paní exministryni nedonesl. Obklopila se lidmi, kteří jí to asi neřekli. Promiňte mi, že se usmívám.
Jít tedy cestou cenově a provozně přijatelnějších Gripenů?
Ano, odpověď bych hledal v ekonomice. Než tato letadla k nám přišla, proběhla komplexní přestavba a rekonstrukce letecké základny v Čáslavi. Zde je první a velmi zásadní úspora. Málokdo to totiž ví, protože veřejnosti, mnohdy i té odborné, se tyto náklady tak nějak opomíjejí sdělovat. Jde přitom o pěkný balík v řádech miliard korun.
Druhá a velmi podstatná část je výcvik pilotů a školení technického personálu. Zde jsou třeba brát v úvahu fakta. Výcvik pilota obecně trvá šest až osm let, tedy hovoříme-li o plné schopnosti využití k bojovému nasazeni. A tady mají naše Gripeny obrovské plus proti zmiňovaným F-35. Máme totiž plně vycvičené osádky v bojových letech a nasazeni v zahraničních misích. Máme kompletní užívanou výzbroj pro tato letadla, logistické zázemí a skvěle vycvičené lidi. Ano, lidi, které naše armáda v komplexu postrádá. Vzhledem k těmto skutečnostem je mnohem lepší varianta udržet plnou bojeschopnost plně vycvičených příslušníků létajícího i technického personálu a ponechat si spolehlivé Gripeny, doplnit je o nové nabízené modifikace, a tím mít jednak vyšší počet osvědčených letounů, ale i ověřenou spolehlivost těchto strojů. Ve světle stále se objevujících článků a informací z odborných médií o řekněme slabší spolehlivosti konkurenta F-35.
Mluvíte o slabší spolehlivosti F-35?
Velmi závažným problémem, který by mohl nastat je nadměrná hlučnost letounu F-35 (byla opakovaně řešena v Holandsku), která vícenásobně překračuje státem schválené hygienické normy. K tomu přidáme oficiální prohlášení Elona Muska, který řekl, ze program letounu F-35 je ekonomicky neufinancovatelný. Z několika případů z minulosti je známé, že vláda Spojených států amerických neefektivní programy omezila nebo zrušila úplně. Bez náhrady. A v tuto chvíli je třeba se ptát, co bude s miliardami, jež paní Černochová bezostyšně, se souhlasem vlády, naposílala do tohoto programu? Odpověď bude muset najít vláda premiéra Babiše. A to rychle.
Takže závěr, pane podplukovníku…
Za mě se mi líbí varianta vrátit se nohama na pevnou zem. Nestavět vzdušné zámky bez peněz a na dluh. Nabídnout naši kvótu v programu například Izraeli a vzít si od něj dejme tomu systémy protivzdušné obrany, drony aj. A teď to nejdůležitější - omluvit se Švédům za chování minulé vlády, pokusit se je přesvědčit, aby nám ponechali nabídku na nová letadla Gripen, a jít touto logickou, ekonomicky schůdnou cestou. Úspora bude výrazná, servis v Evropě, personál vycvičený, základna a logistika (tvoří vždy až jednu třetinu kontraktu) připravena.
Za mě tedy jednoznačně Jas 39 Gripen. Velice prosím, zůstaňme nohama na zemi! Za deset let bude F-35 již zastaralý typ, a my dostaneme PRVNÍ stroje. Nechci polemizovat, kde v té době bude Čína.
Mira Třebická
