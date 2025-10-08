Mira Třebická: Je opravdu F-35 pro letectvo to nejlepší?

08.10.2025 11:24 | Rozhovor

Rozhovor s podplukovníkem v.v. Karlem Daňhelem, pilotem a expertem na vojenskou techniku, k nákupu stíhaček F-35

Mira Třebická: Je opravdu F-35 pro letectvo to nejlepší?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bývalý armádní pilot Karel Daňhel

Budoucího premiéra Andreje Babiše děsí dědictví schodkového rozpočtu přes 300 miliard korun. Fialova vláda ale noční můry ze žití na dluh neměla a po prohraných volbách si říká po mně potopa. Od jejího provokačního navyšování platů sobě samým přes předražené polní kuchyně, bitcoiny, kampeličky, dozimetry… až po nákup stíhaček F-35. Právě na poslední nákup jsem se dovolila zeptat svého bývalého kolegy z Generálního štábu Armády České republiky, pplk. v.v. Karla Daňhela, který kdysi zastával funkci inspektora vzdušných sil.

Pane podplukovníku, F-35 ano, nebo ne?

Podívám-li se na tento, dle mého názoru, ne zcela povedený nápad střízlivým pohledem, tak zpočátku bych i tleskal. Ten druhý pohled už je ale odlišný. Musíme si uvědomit, že Armáda ČR v současné době disponuje letouny Jas 39 Gripen švédské výroby, které jsou plně dostačující a z hlediska ekonomiky provozu jsou pro Českou republiku mnohem vhodnější a přijatelnější. V současné ekonomické situaci nemá naše země finanční prostředky na to, aby mohla rozhazovat peníze za velmi nákladné letouny F-35.

Takže F-35 ne…

Nebudu nyní zmiňovat technická data a porovnávat oba typy letadel. To si umí dohledat každý. A upřímně, v době, kdy se v konfliktech používají převážně drony, je víceméně jedno, jestli máte letadlo 4,5 generace, nebo představu o páté generaci za deset let. Víte, paní kolegyně, že letos na veletrhu v Dubaji již Čína představila plně funkční letoun šesté generace? A to je asi trochu problém, který se paní exministryni nedonesl. Obklopila se lidmi, kteří jí to asi neřekli. Promiňte mi, že se usmívám.

Jít tedy cestou cenově a provozně přijatelnějších Gripenů?

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 6156 lidí

Ano, odpověď bych hledal v ekonomice. Než tato letadla k nám přišla, proběhla komplexní přestavba a rekonstrukce letecké základny v Čáslavi. Zde je první a velmi zásadní úspora. Málokdo to totiž ví, protože veřejnosti, mnohdy i té odborné, se tyto náklady tak nějak opomíjejí sdělovat. Jde přitom o pěkný balík v řádech miliard korun.

Druhá a velmi podstatná část je výcvik pilotů a školení technického personálu. Zde jsou třeba brát v úvahu fakta. Výcvik pilota obecně trvá šest až osm let, tedy hovoříme-li o plné schopnosti využití k bojovému nasazeni. A tady mají naše Gripeny obrovské plus proti zmiňovaným F-35. Máme totiž plně vycvičené osádky v bojových letech a nasazeni v zahraničních misích. Máme kompletní užívanou výzbroj pro tato letadla, logistické zázemí a skvěle vycvičené lidi. Ano, lidi, které naše armáda v komplexu postrádá. Vzhledem k těmto skutečnostem je mnohem lepší varianta udržet plnou bojeschopnost plně vycvičených příslušníků létajícího i technického personálu a ponechat si spolehlivé Gripeny, doplnit je o nové nabízené modifikace, a tím mít jednak vyšší počet osvědčených letounů, ale i ověřenou spolehlivost těchto strojů. Ve světle stále se objevujících článků a informací z odborných médií o řekněme slabší spolehlivosti konkurenta F-35.

Mluvíte o slabší spolehlivosti F-35?

Velmi závažným problémem, který by mohl nastat je nadměrná hlučnost letounu F-35 (byla opakovaně řešena v Holandsku), která vícenásobně překračuje státem schválené hygienické normy. K tomu přidáme oficiální prohlášení Elona Muska, který řekl, ze program letounu F-35 je ekonomicky neufinancovatelný. Z několika případů z minulosti je známé, že vláda Spojených států amerických neefektivní programy omezila nebo zrušila úplně. Bez náhrady. A v tuto chvíli je třeba se ptát, co bude s miliardami, jež paní Černochová bezostyšně, se souhlasem vlády, naposílala do tohoto programu? Odpověď bude muset najít vláda premiéra Babiše. A to rychle.

Takže závěr, pane podplukovníku…

Za mě se mi líbí varianta vrátit se nohama na pevnou zem. Nestavět vzdušné zámky bez peněz a na dluh. Nabídnout naši kvótu v programu například Izraeli a vzít si od něj dejme tomu systémy protivzdušné obrany, drony aj. A teď to nejdůležitější - omluvit se Švédům za chování minulé vlády, pokusit se je přesvědčit, aby nám ponechali nabídku na nová letadla Gripen, a jít touto logickou, ekonomicky schůdnou cestou. Úspora bude výrazná, servis v Evropě, personál vycvičený, základna a logistika (tvoří vždy až jednu třetinu kontraktu) připravena.

Za mě tedy jednoznačně Jas 39 Gripen. Velice prosím, zůstaňme nohama na zemi! Za deset let bude F-35 již zastaralý typ, a my dostaneme PRVNÍ stroje. Nechci polemizovat, kde v té době bude Čína.

Mira Třebická

Psali jsme:

Mira Třebická: Eva de Croix, Louis de Funes a další
Mira Třebická: Čekám
Mira Třebická: Kombinace hlouposti, ulhanosti a drzosti. A do toho poradci z Hradu
Mira Třebická: Marek, Nora a David

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , technika , Daňhel , letectvo , Třebická , F-35

autor: PV

Martin Exner byl položen dotaz

V hybridní a kognitivní válce se musíme bránit a zbrojit stejně jako v té konvenční.

Co tím co jste řekl (viz titulek), přesně myslíte? Jak chcete bojovat proti dezinformacím, hlavně když jste nebyli ani schopni tento pojem přesně definovat? Jak pak chcete bojovat proti něčemu, co není ani definováno? Kde je hranice mezi dezinformací a třeba misinformací nebo tím, co jen není podlož...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mira Třebická: Je opravdu F-35 pro letectvo to nejlepší?

11:24 Mira Třebická: Je opravdu F-35 pro letectvo to nejlepší?

Rozhovor s podplukovníkem v.v. Karlem Daňhelem, pilotem a expertem na vojenskou techniku, k nákupu s…