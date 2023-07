Mira Třebická: Vláda a Marek Wollner

reklama

U naší neschopné, ulhané, beznadějně hloupé a tragicky komické vlády se nemá cenu dlouze pozastavovat. Její konec je v dohlednu a i voliči pětikolky, kteří jsou „jejími kvalitami“ upřímně zaskočeni, jí to při příštích volbách patřičně spočítají. Je ale vůbec v dohlednu ukončení tragédie, jak profesní, tak životní, bývalého šéfredaktora reportážní publicistiky České televize Marka Wollnera?

O dalším osudu naší současné vlády se postaráme my voliči, kdo ale napraví zpackaný Markův život? Okrajovými zprávičkami ve sdělovacích prostředcích jsme se dozvěděli, že v případě Marka Wollnera kriminalisté dospěli k závěru, že k žádnému údajnému sexuálnímu obtěžování nedošlo, že se nejedná o jakékoli protiprávní jednání, tedy ani o trestný čin a tuto věc odložili ad acta. Zcela jistě si dovedeme představit, co se odehrávalo v rodině Marka Wollnera, jak asi jeho manželka byla štěstím bez sebe, že má doma kance, kterému nestačí, a on si musí hledat své potěšení mimo

rodinný krb. A samozřejmě ani není přece nad to mít tatínka sexuálního predátora, Wollnerovy děti si to musely od spolužáků ve škole patřičně užít!

Jak říkám, my voliči si to s naší super vládou vyřídíme do dvou let, dočká se ale Marek Wollner spravedlnosti od vedení České televize, jejíž řady musel „na vlastní žádost“ opustit? Ponese alespoň morální zodpovědnost Nora Fridrichová, která svého kolegu vedení České televize udala, a tím lynč Marka Wollnera spustila? O spoluzodpovědnosti Markéty Dobiášové nemluvím, střídá jednoho zaměstnavatele za druhým. Velmi bych si přála, aby se nový ředitel České televize Jan Souček po svém nástupu této nespravedlnosti ujal. Zaslouží si to Marek, celá jeho rodina a i my, kterým není Česká televize a její pověst lhostejná, my kteří máme úctu ke spravedlnosti na všech úrovních.

