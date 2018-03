Mirko Raduševič: Kosovo - Srbové sjednoťte se, my vás zavřeme

Bohužel česká média neinformovala o vážném incidentu, který rozpoutal současnou krizi v Kosovu a na kterou včera reagovaly USA i Rusko. Jistěže jsou závažnější konflikty a události, ale toto se odehrává za „humny“ a hrozí přerůst v celoevropský problém. Tím spíše, kdy byla incidentem vážně narušena přístupová jednání Srbska o vstupu do EU.

Jak jsme již psali, Srbsko s Kosovem má v rámci dohod o vstupu do EU dojednat mimo jiné jako jednu z podmínek existenci Sdružení srbských obcí v Kosovu (Zajednica srpskih opština – ZSO), což se také stalo podmínkou účasti Srbů v kosovském parlamentu, kde jsou zastoupeni hnutím Srbská charta (Srpska lista). Psali jsme také, že se kosovská vláda všemožně snaží blokovat vznik Sdružení srbských obcí. V rámci jednání o těchto obcích se ředitel srbské Kanceláře pro Kosovo a Metohii Marko Đurić rozhodl, že v pondělí odcestuje na jednání s kosovskými Srby. Vstup na území mu však kosovské ministerstvo zahraničí zakázalo, což Marko Đurić odmítl respektovat a v pondělí dopoledne dorazil do Kosovské Mitrovice (srbské části - tzv. Severní Mitrovice), kde mělo ve 12.44 (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244 o Kosovu viz ) být zahájen „kulatý stůl“ o „vnitřním dialogu o Kosovu“. Tomuto předcházelo upozornění prezidenta Aleksandra Vučiće svému kosovskému protějšku Hašimu Tačimu na jednání v Bruselu: „Upozorňuji vás, že schvalujte – neschvalujete přítomnost Marka Đuriće v Mitrovici, on se jednání účastní. Uvidíme, jak na to budete reagovat.“

Stalo se, do sálu, kde probíhalo jednání, vnikly ozbrojené kosovské bezpečnostní síly, které předtím překonaly odpor místních Srbů a zatkli Marka Đuriće, který byl později dopraven do Srbska. Došlo ještě k dalším incidentům v rámci akce, které nebudeme pro stručnost popisovat. Na to reagovali poslanci Srbské charty odchodem z parlamentu.

Ministr zemědělství v kosovské vládě – Srb Nenad Rikalo, který se účastnil jednání po vniknutí policie do sálu, se snažil předložením průkazu jako představitel vlády situaci uklidnit. Místo toho mu policista nařídil, aby poklekl, uhodil jej, Rikalo spadl na zem a policisté do něj začali kopat.

Zásah vyvolal pochopitelně reakci Srbů v Kosovské Mitrovici – severní části, kde začali stavět barikády a shromažďovat se.

Spolu s uvedeným ředitelem Kanceláře pro Kosovo a Metohii Marko Đurićem odcestoval a byl všemu přítomný tajemník prezidenta Srbska, bývalý ministr spravedlnosti Nikola Selaković, který k incidentu prohlásil: „Přijel jsem na území své země.“ Dodal, že se jednalo o teror proti bezbranným lidem.

Kosované utvrdili Srby v jejich orientaci

Na situaci je zajímavá skutečnost, že do této doby se mnozí Srbové v samotném Srbsku dívali na své krajany z Kosova, kteří se organizovali do hnutí Srbské charty jako na zrádce srbských zájmů vzhledem k jejich politické spolupráci s kosovskou vládou, kde mají ministry a jsou poslanci kosovského parlamentu. Nyní však členové Srbské charty začali bojkotovat kosovské instituce a získávají podporu v Bělehradě. Srby incident stmelil.

Zároveň dochází k ostrým reakcím i v nejvyšších patrech srbské politiky, kdy na některé představitele se rovněž začalo dívat jako na zaprodance, kteří se zřejmě hodlají vzdát Kosova ve prospěch vstupu do EU.

Nejprve jsou to ostrá slova srbského ministra obrany Aleksandra Vulina ke Kosovu: „Nejste stát! Jenom stát si může dovolit někoho zatknout a vaše akce – zatýkání jsou protiprávní. To je na úrovni teroristické organizace, jako je známá Kosovská osvobozenecká armáda. Kosovo není stát. Dokud jím nebudete, můžete sice použít síly, ale nemáte k tomu právní podklad. Uznání vašeho státu se ze strany Srbska nedočkáte a to má větší váhu, než uznání těmi, kteří porušili mezinárodní právo. Kosovo státem nikdy nebude!“

Stejně ostře se vyslovil dosud poměrně rezervovaný s ohledem na jednání v Bruselu prezident Aleksandar Vučić. Uvedl, že šlo o akci, kdy kosovští Albánci chtěli demonstrovat svoji sílu. K tomu dodává: „Všichni, kteří se akce účastnili, budou hnáni k soudu pro organizovanou kriminalitu a očekávám, že se soud své práce náležitě zhostí. Z naší strany se budeme snažit zachovat klid a nedovolíme, aby kdokoli znepokojoval občany. To, co se stalo, je pro nás ponaučením a do budoucna budeme věci nazývat pravým jménem.“

Zahraniční reakce

Zdá-li se někomu, že se vlastně nic vážného nestalo, že jde jen o jakýsi drobný incident, ne-li jakousi hospodskou rvačku, je na velkém omylu. Že jde do tuhého, dokazuje okamžitý příjezd vysoké představitelky EU pro zahraničí Federiky Mogherini do Bělehradu, kde jednal s vysokými srbskými představiteli. Jde nejen o to, aby nedošlo k přerušení rozhovorů o Kosovu v rámci jednání o přijetí Srbska do EU, ale je si dobře vědomá toho, že incident může mít za následek ještě větší příklon Srbska k Rusku. Tomu nahrává skutečnost, že se celé akce zároveň pasivně účastnily policejní jednotky EULEX, což je mise Evropské unie k prosazování práva v Kosovu podle zmiňované rezoluce OSN 1244. Navíc je zde odvolávání se na to, že akce měla politickou podporu „Kvinty“. Je jasné, že Kosované chtěli prokázat nejen svoji sílu, ale že mají v tom také podporu Západu. „To, co se stalo, se již nesmí opakovat. EU očekává, že bude zachován mír a zdrženlivý přístup,“ zněla slova diplomatky EU a nic víc se od ní ani nedalo očekávat.

Reakce Ruska (komentář ruského ministerstva zahraničí ZDE) nedala na sebe dlouho čekat: „S plným důrazem odsuzujeme incident, který směřoval k zastrašování kosovských Srbů a způsob jakým se jednalo s Markem Đurićem, který je hlavním představitelem Srbska v jednáních s Prištinou.“ Dále se v dokumentu píše o tom, že Rusko považuje za naprosto nepřijatelnou situaci, kdy se KFOR a EULEX na vše dívají prozíravě a neplní svůj mandát, aby zabránili ilegální akci kosovských Albánců. „Ze všeho vyplývá, že Priština, USA a EU nemají v úmyslu brát vážně práva Srbů a rozhodli se tvrdě potlačit jakýkoli jejich pokus bránit své legitimní zájmy.“

Na rozdíl od ruské reakce je americký State Department velmi stručný a omezuje se na rétoriku podobnou Mogherinové: „Spojené státy důrazně odsuzují události v Mitrovici, které zbytečně zvyšují napětí a ohrožují regionální stabilitu. Vyzýváme všechny strany, aby se vyvarovaly další eskalace situace a aby jednaly klidně a spory řešily pokojně. Na Balkáně je nutné vytvořit trvalý mír a stabilitu. Kosovo a Srbsko se musí zaměřit na normalizaci svých vztahů prostřednictvím dialogu vedeného EU. Spojené státy jsou připraveny podpořit obě strany ve vzájemném jednání.“

Další vývoj?

Srbové, jak bylo naznačené, se ještě více ve svých názorech sjednotili a rozhodli se, že bez ohledu na své albánské sousedy dají sami průchod vzniku svého Společenství srbských obcí, jehož vznik byl dán a podepsán v takzvané Bruselské smlouvě o Kosovu před pěti lety. Smlouva je harmonogramem sbližování kosovských a srbských stanovisek za účelem vstupu do EU. Kosovským Albáncům bylo dáno pouze ultimátum, aby se ke vzniku sdružení připojili do 20. dubna tohoto roku.

Ve chvíli, kdy jsou psány tyto řádky, jednali telefonicky o vzniklé situaci prezidenti Vladimir Putina a Aleksandar Vůčić, což dokazuje předchozí úvahy o utvrzení Srbů v jejich geopolitickém směřování.

V krátkosti o právě proběhlém rozhovoru Putin – Vučić:

Srbský prezident uvedl, že jak zná dobře Putina, dovoluje si říct, že tentokrát z jeho slov cítil zatím největší podporu Srbsku. „Mnohokrát jsem se s ním setkal, dnes jsem ale v jeho slovech cítil pravděpodobně největší možnou podporu,“ uvedl Vučić a co se týče Západu, srbský prezident řekl, že jej ve své reakci na incident opět zklamal.

V oficiálním prohlášení k tomuto rozhovoru je uvedeno: „Prezident Putin zdůraznil, že Srbsko je klíčovým spojencem Ruska nejen na Balkánu, ale i v Evropě. Ruská federace bude podporovat Srbsko v jeho boji za udržení nezávislosti a územní integrity. Vladimir Putin konstatoval, že si je vědom, jaký tlak je vyvíjen na prezidenta Vučiće a Srbsko a proto v tomto ohledu připraví opatření a včas bude reagovat.“

