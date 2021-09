Miroslav Josef Bezecný: Myslím, tedy jsem - politikem

reklama

Pokud mu položíte otázku k aktuálnímu tématu, zatváří se jak Libuše, když věštila, že: "Tendlencten zapadákov se vod teďka bude menovat Praha dvě" a praví: "Já si myslím". A všichni jsou z toho "paf", co on si všechno myslí. Jak vůbec mohlo svítit slunce, když jsme ho neznali? Jak se mohla točit zeměkoule, když jsme ho neznali? Byl to určitě on, kdo stvořil vesmír. Že ale neřekl k dané otázce vůbec nic? Jen fráze? To přece nevadí. Nebuďme malicherní.

A tak jsem se rozhodl, že se stanu alespoň starostou. Proč bych se jím nestal? Já přece také chci, aby lidé poslouchali, co si myslím. Kolikrát se v noci probudím. A koukám - já myslím. Můj program je jednoduchý. Musíme šetřit. Na co tedy volby? Stojí to nejen peníze, ale i čas lidí, kteří by místo toho mohli radostně budovat ranně feudální kapitalismus České republiky. A tak tedy jako první rozpustím městské zastupitelstvo. A nechám se jmenovat doživotním starostou. Jako další krok - v rámci úsporných opatření - rozpustím městský úřad. V uvolněné budově v půlce zřídím bordel "U Miloše a Vency". A ve druhé nechám vybudovat obecní šatlavu. Dále vymístím (to je hezké slovo, a vypadá to moudře)... takže vymístím z obvodu působnosti státní policii. Zruším městskou policii. V rámci tradic zavedu opět funkci obecních drábů. Zřídím obecní pranýř. Kdo bude pomlouvat starostu, půjde do klády. Obec si rozvracet nedáme. Aby nějaký vykuk nemohl zpronevěřit obecní peníze, převedu je na svůj soukromý účet. Tak budu mít nad nimi absolutní dohled. Všechny daně, to znamená i daň ze mzdy, daň z nemovitostí atd., budou občané města odvádět do městské kasy. Soudní pravomoc převedu na starostu města. Veškeré přestupky, i tzv. trestné činy, bude posuzovat pouze starosta. I tresty - zavření do obecní šatlavy a veřejně prospěšné práce. V rámci dalších úsporných opatření převedu obecní pozemky do osobního vlastnictví starosty. Pro obec je to jen zátěž. A veřejně prospěšné práce budou odsouzení vykonávat výhradně na pozemcích starosty. Jen spokojený starosta může pracovat pro blaho obce. V katastru obce je také zřícenina hrádku. Aby mohl starosta odpovědně pracovat pro blaho obce, nechám hrádek znovu vybudovat. Že by památkáři byli proti? Půjdou do klády. Obec si rozvracet nedáme. A hrádek dám starostovi do doživotního užívání. Starosta musí také rozhodovat o přání občanů. Lhůtu k vyřízení stanovím na půl roku. Kdo bude chtít zkrátit termín, musí, za každý den, zaplatit do obecní kasy 100,- Kč. Ve středověku byl u tohoto hrádku pivovar. Nechám ho znovu zbudovat. Samozřejmě bude v režii obce. Každý, kdo bude chtít audienci u starosty, bude se muset prokázat potvrzením, že koupil z obecního pivovaru alespoň 4 piva.

Povinností starosty je pracovat pro blaho obyvatel. Proto, v působnosti obce, stanovím pracovní dobu maximálně 5 hodin denně. Kdo nebude chtít pracovat 16 hodin denně, půjde do šatlavy.

Upozornění: Berte to vážně, ale převážně nevážně. A tak zůstanu raději "jen" chalupníkem.

