Miroslav Josef Bezecný: Rekonstrukce Barrandovského mostu - ráj archeologů

Při plánované rekonstrukci Barrandovského mostu, která má údajně začít v květnu, by se mělo postupovat velice citlivě. Zejména s ohledem na budoucí generace archeologů, až tam budou za dva tisíce let provádět výzkum.

Jakýsi "expert" na dopravu napsal, že most je motoristy využíván od roku 1983. Je ale zajímavé, že ještě v roce 1986 se teprve stavěl!? A budoucí ráj archeologů? Když se v osmdesátých letech most stavěl, již tenkrát na něm pracovali soukromníci. Ale vznikla zde zajímavá situace.

Zatímco v Čechách to ještě nebylo povoleno, na Slovensku ano. A tak "soukromníci autodopravci" mohli jezdit na stavbách jen v případě, že měli razítko, že jsou přidruženou výrobou JZD (vlastně JRD) na Slovensku. Za toto razítko posílal každý z nich na Slovensko 25 tisíc korun měsíčně.

Většinou měli Tatry stoosmatřicítky sklápěče. Byly to "hajtry" které jezdily na hraně životnosti. Jezdili s nimi jen na stavbě, protože na větší vzdálenost by nedojely. A když "klekly", nechali je tam stát. A tak na nájezdech na Barrandovský most jsou "pohřbeny" dvě Tatry 138 sklápěče. A také válec mixu (domíchávače betonu).

Tenkrát ho vezli do Kovošrotu. Když tam přijeli, odmítli ho převzít, protože je v něm beton. A tak ho museli odvést zpátky k mostu. Někde tam (pod nájezdem) ještě dnes je. A to je škoda. Protože jak je silný plech pláště, plus několika centimetrová vrstva betonu. Jako nádrž by byl naprosto nezničitelný.

Také je tam někde fůra nových lešenářských trubek. Tenkrát zapadly do bahna. A tak přijel buldozér a zahrnul je všechny do výkopu. Dnes se také uvádí, že dráty v Barrandovském mostě jsou prorezivělé. To je ovšem zajímavá informace, protože se tenkrát při výstavbě tvrdilo, že jsou ze speciální nerezové oceli. Kde je tedy pravda?

