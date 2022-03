Miroslav Josef Bezecný: Zajištěné stáří s podporou státu - kriminál

To je jako ten vtip z devadesátých let minulého století, kdy jsou nejmenovaní předseda vlády a prezident na inspekční cestě. Přijedou do mateřské školky a prezident říká: "Přidáme každému dítěti korunu denně na jídlo". Přijedou do vysokoškolské menzy a prezident říká: "Přidáme každému studentovi deset korun denně na jídlo". Přijedou do věznice a prezident říká: "Přidáme každému vězni sto korun denně na jídlo". Předseda vlády namítl: "Počkej, dětem jsi přidal korunu a vězňům stovku?" A prezident odpoví: "Já myslím, že do mateřské školky již nikdy chodit nebudeme".

Když se stát nestará o své seniory, kteří celý život poctivě pracovali, musí se hledat vhodné alternativy k zajištění bezstarostného stáří. V žádném případě však se tento komentář nesnaží podporovat trestnou činnost. Jen trocha zamyšlení k řešení situace důchodců. Pokud si zažádáte o umístění do domova důchodců, musíte vyplnit desítky tiskopisů, žádostí, dotazníků, prověřují vás pomalu až do desátého kolena. A pokud nemáte známého hejtmana, můžete čekat i několik let. Ani pak to není jisté, že vás přijmou.

Ale do kreminálu vás budou naopak nutit a přemlouvat, abyste nastoupil co nejdříve. Případnou cestu do domova důchodců si musíte zajistit a hradit sami. Ale do vězení, i pokud máte v plánu "jiné aktivity", vás zadarmo dovezou. Jestliže dostanete vyrozumění o nástupu do domova důchodců, a pobýváte zrovna v zahraničí, musíte se okamžitě vrátit, a ještě k tomu na vlastní nálady. Jinak se vám může stát, že umístěnka po čase propadne. Ale když máte předvolání do nápravně výchovného zařízení, a jste "zcela náhodou" v zahraničí, nejen že si dají tu práci, aby vás našli, zadarmo vás převezou do kreminálu (někdy i letecky) a ještě vám dají ochranku, aby se vám cestou něco nestalo, třeba aby vás nějaký lump neokradl. Když v domově důchodců neteče teplá voda, jsou to "objektivní potíže", na které je potřeba ustanovit odborné komise, aby se to operativně řešilo podle harmonogramu. Ale ve vězení teplá voda téci musí. Jinak je to porušování lidských práv. Jeden známý český vězeň si nedávno posteskl, že se mohl ve vězení sprchovat teplou vodou "jen" třikrát v týdnu.

Když se v domově důchodců porouchá topení, řeknou "neotravuj dědku a vem si ještě jeden kabát". Ale ve vězení to nepřichází v úvahu, protože předepsaná teplota je stanovena zákonem. V domově důchodců musíte sníst všechny "blívajzy", které vám předloží. Ale ve vězení máte právo si stěžovat, a povinně se musí v jídle dodržovat předepsané kalorie a předepsané normy. V domově důchodců jsou samé staré báby a dědkové (stejně jako vy). A jediným tématem jejich hovorů jsou nemoci, nebo se trumfují, kdo bere více prášků. Naopak ve vězení jsou převážně lidé v produktivním věku, a vyslechnete si spoustu zajímavých příběhů. Záleží ale také na tom, za co "sedíte". Podle toho jste zařazeni ve vězeňské hierarchii. S tím také souvisí i výše trestu, a vaše zabezpečení na důchod. Samozřejmě být "jen" kapesním zlodějíčkem se "nevyplatí". Ani vražda vás dnes pobytem do konce života "nezabezpečí". Nejjistější je asi terorismus a podporovat Rusko. Tam je jistota.

Kriminál má ještě další výhody - naučíte se papírenskému řemeslu - budete lepit pytlíky (Anton Špelec). Ve vězení máte zajištěnu lékařskou péči. A ne jako "na svobodě", kdy vám v nemocnici řeknou, že nemáte doporučení, a proto vás nemohou přijmout - ani když máte akutní potíže. Ale může se vám stát, že prezident "zgrejzne". A ten nový blbec vyhlásí amnestii. Tak se, prakticky takřka přes noc, ocitnete na ulici. Bez střechy nad hlavou, bez jídla, bez kamarádů, bez ochranky. Ještě máte ale šanci, že se můžete stát senátorem, nebo i prezidentem - v "přípravce" jste byl. Jen tak pro zajímavost - jestli pak víte, kteří jediní naši prezidenti nebyli ve vězení? Antonín Novotný, Václav Klaus a Miloš Zeman. Ani já jsem nebyl v domově důchodců, ani ve vězení - také asi zatím. A tak je přece jen potřeba i ve vězení si podat žádost o umístění do domova důchodců. Kde dnes máte jistotu? Člověk nikdy neví. Sichr je sichr.

Miroslav Josef Bezecný

