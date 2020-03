Miroslav Kulhavý: Bude koronavirus dobrou zástěrkou pro Erdoganovy plány?

reklama

Stále znova a znova se vynořuje zločin Angely Merkel, když dodnes v její vítací náruči jsou schouleny statisíce nelegálně příchozích, kteří jen sají z německého cecíku, s občasnou svačinkou z evropských fondů. Hned při uzavírání potupné dohody v r.2016 byla řada varovných hlasů od politiků a institucí z celé EU o tom, že Erdogan je krajně nespolehlivý partner. Dodnes je záhadou, co ji vedlo k tak vlastizrádnému činu; konspirace říká, že to byla osa : Erdogan – ochraná ruka USA (FBI) – americké odposlechy mobilu Merkel; ale vyjeveno to případně bude až za mnoho let. Že by byla bývalá svazačka až tak moc hloupá se nechce věřit. Určitě však hloupé bylo celé vedení EU, když ani v průběhu invaze nedokázalo alespoň část vetřelců zastavit; o špatné návratové politice dodnes ani nemluvě.

Nespolehlivý a podlý Turek zahájil invazi především muslimských běženců do Evropy a je otázkou, zda je to sólo akce a nebo zda tím nechce odvézt pozornost od akcí dalších. Není to jen útok na cizí stát a zábor jeho území – Sýrie, ale také vstup do Libye stojí za zvýšenou pozornost.

U Sýrie je kamufláž s t.z. bezpečnostním koridorem dosti zřejmá: dokončit genocidu Kurdů, které USA jen jako dobré bojovníky využily proti ISIL, ale když mělo dojít na vzbouřence proti Asádovi, které zase podporuje Turek, hodil je Amík do rozevřené tlamy Erdogana. Možná však větší důvod budou ropné vrty, které se při hranicích nachází! Co však hledá v Libyi? Také ropu? Nebylo by divu, vždyť i nezákonný průzkum v kyperských vodách signalizuje, jak je roztahovačný Erdogan na ten strategický mok nadržený!

Ti, kteří byli Erdoganovými autobusy dovezeni k řecké hranici, nejsou ta nejnuznější skupina uprchlíků ze Sýrie. Ano, asi budou z území Sýrie, ale jsou-li to také Afghánci, Pákistánci a vesměs mladí muži, byla nejspíše jejich nedávná adresa mezi vzbouřenci proti syrské vládě a třeba i v ISIL a jako bojovníci se u řecké hranice projevují – což byl asi záměr při výběru. Kde vzali slzný plyn, molotovy koktejly a dokonce profesionální nůžky na stříhání drátěného plotu?!! Nějaké ženy a děti tam musí být také, aby bylo co fotit. Agresivní vetřelce je potřeba tvrdě zkrotit; když ne ostré, tak minimálně gumové projektily by měly být hojně v akci.

A co na to EU? Ta není schopna se postarat sama o sebe, natož dát Erdoganovi ráznou odpověď. Neschopnost je patrná i jinde - viz. nějaký společný plán, jak zvládnout počínající pandemii. Jediné, co z nich prostřednictvím nové předsedkyně evropské komise ( se „zajímavými“ rodovými kořeny) paní Ursuly von der Leyenové vypadlo, byla kritika členských států EU za uzavírání vnitřních hranic; tedy přeloženo - preference byznysu nad zdravím občanů! Tady nelze jinak než pochválit premiéra Babiše, že na ni udělal dlouhý nos.

Závěrem bych dal možná netradiční globální pohled – tedy z nadhledu na celkové rozložení sil. V Sýrii Rusko na straně Asáda a již přímý střet s Tureckem (za tím osmanským pohrobkem je potřeba si neustále zobrazovat spojence za vodou – USA). Rusko hatilo černý obchod s ropou z ISIL – sestřelená stíhačka a přímý střet s Tureckem. V Libyi Rusko podporuje gen. Chalífa Haftara (LNA), který stojí se svými jednotkami u Tripolisu, ale Turecko jde na pomoc vládní GNA premiéra Fajíz as Sarradže, tedy opět v přímém střetu. Erdogan při návštěvě Ukrajiny popsal Krym jako ukrajinské území; tedy zase střet. Když si za doživotního vládce z Ankary (jaká nechtěná shoda s Putinem) dosadíme velmoc za vodou, jsme o řadu desítek let zpět – v bipolárním světě u dvou, především vojenských velmocí. To m.j. dokresluje další postoj na opačných stranách: Rusko spolu s Iránem na Asádově straně, USA za Izraelem proti Iránu.

A kde v tom světovém dění je EU? Měla by s plnou silou stát na řecké hranici a důrazně dát svému vojenskému atlantickému spojenci najevo, aby zpacifikoval svého chráněnce; už jenom proto, že vedlejší produkt jejich vojenských aktivit se právě žene do Evropy a účast na řešení padá s velkou měrou i na jejich hlavu.

Ne že by světové kolbiště bylo tak jednoduché jako šachovnice s figurami dvou barev, ale podobnost s tím, že některé figury na obou stranách přestavují někoho třetího, tu jistě je.

P.S. Z toho bipolárního světa zůstal USA v Turecku pohrobek v podobě jaderných zbraní na voj. základně a to, že je Erdoganovo velké přání je vlastnit, by mělo být výzvou k urychlenému odvozu a dislokování na bezpečnějším místě. U toho novodobého osmanského chalífy jeden neví…

