Miroslav Kulhavý: Fialo, Fialo, je těžká doba a Vy na ni evidentně nestačíte

Už delší dobu mám vnitřní pocit se k současnému vedení státu vyslovit. Žádné politické uskupení by to nemělo lehké; ano je složitá hospodářská, ale i politická situace ve světě, potažmo i uvnitř státu, ale nezaregistroval jsem od vlády snahu o zásadní řešení, které by (samozřejmě v mezích možného) směřovalo k trvalým hodnotám v budoucnu. Nechci zde proklamovat to známé „po nás potopa“, ale když se častěji než kdy jindy toto v hodnocení kroků vlády vtírá, je něco dost špatně.

reklama

Vím, nejsem expert na ledasco; jsem jen trochu lépe informovaný občan s dobře fungujícím „selským mozkem“ a právě to je zarážející, že ten stačí, abych se bez předchozí nápovědy ve finále shodnul s kritickým hlasem odborníků z opozice. Přiznám se, že k celkovému pohledu na (viditelnou) práci vlády, mě vyprovokoval můj nový rozpis záloh od PRE : 12/2022 – zál. 400,-Kč , 1/2023 – 7/2023 zál. 1.400,-Kč !!! Tragické je, že už od 80. let za komunistů a kdykoli později by takový údaj vyvolal gen. stávku a okamžitý pád vlády; dnes je občanstvo už natolik špatnými zprávami otupělé, že akorát se zatím jen hrozí.

Válka na Ukrajině s velkou podporou USA začíná poměrně lehce rozkližovat EU, kdy jsou registrovány tendence některých států tím známým „bližší košile než unijní kabát“. Premiér Fiala nevyužil předsednictví byť jen k takovému prostému dotazu, co říkají unijní souputníci na to, že ČR vyrábí elektřinu lacino a tak ji dodává na burzu v Lipsku, ale ve finále ji má nejdražší ze všech.

Stejně tak je to s podporou Ukrajiny; náš státní rozpočet se opakovaně propadá k částce cca 300 miliard Kč ročně do mínusu a chtělo by se zvolat „k nebesům“: zachraňte ČR před úpadkem, ale - (opět pane Fialo, nevyužité předsednictví) – to se musí změnit pořadí priorit. Nemůžeme přece žít stále na větší dluh a to ne převážně z titulu „rozežranosti“ českého občana, ale na nejvyšší posty v žebříčku hodnot se „propracovala“ pomoc Ukrajině. V žádném případě se nechci vyslovit proti bohulibé činnosti, ale jde mi o přiměřenost. Pro rychlou názornost: když bude záplavami smetena celá vesnice, je jistě chvályhodné přeživším pomoci náhradním ubytováním a základním stravováním. Ale v žádném případě nelze souhlasit s tím, že místo ubytovny dostanou postižení nové byty plus fin. podporu a domácí utřou nos.

Další, silně zavánějící neschopností, je více jak půl roku ministrem Rakušanem slibovaná evidence příchozích. A to nejen Ukrajinců, ale muslimů z různých zemí. Z celé té množiny je možné také objevit osoby vyhoštěné, v minulosti odsouzené – prostě nežádoucí. Samozřejmě, někteří migranti, kteří byli dříve Tureckem hnáni přes Bělorusko do Polska, ve svém úsilí neochabují a využijí jakoukoli skulinku, především do západních zemí.

Zahraniční politiku vlády zde nebudu rozvádět; někdy jindy, jen dotaz: ČT i jiné televize, provládní plátky Reflex, Forum 24, Novinky.cz, Seznam.cz a další a další – ventilují ochotně i třeba neprokázané válečné zločiny ruské armády (tedy mnohé nezpochybňuji), ale v žádném případě se recipročně neobrátí na druhou stranu s komentářem o ukrajinských válečných zločinech; jako kdyby nebyly? A už vůbec nemají odvahu se blíže podívat na dění na Donbase v letech 2014 – 2022. Už se ke mně dostal opakovaně komentáře z USA, které se ukrajinským zločinům věnují a jen těžko Amíky označit jako proruské. Naposled Richard Black, plukovník ve výslužbě a bývalý senátor státu Virginie m.j. připomněl video ze zajateckého tábora, kde po vystoupení z dodávky se svázanýma rukama jim Ukrajinci prostřílejí kolena a stehna. Do nemocnice je asi neodváželi, takže tam na zemi vykrváceli.

Vrátím-li se k vládnímu konání – chtělo by se řvát při vědomém zatahování státu do hnoje. Přece když mám hluboko do kapsy, nemohu stále nakupovat na dluh, což má jen dvě řešení: děti a vnoučata, vy to zaplatíte a nebo …..státní bankrot. Řešením je v jakémkoli společenství se uskromnit viz. např.: nekoupit desítky stihaček, ale jen do deseti na zácvik pilotů, pro pěchotu nákup jen pro tuzemsko a ne pro mise v zahraničí atd., atd. Co se týká zásobování plynem, je na stole otevřené velké pokrytectví. Zásadně hned na počátku konfliktu Fiala (kromě jeho jasného „jsme ve válce“) zastavil odběr plynu z Ruska, ale jak se ukazuje, ten se k nám dostává přes dvoje ruce náhradních dodavatelů, ale hlavně řádně přidražený.

Silně se nabízelo využít předsednictví v EU k usměrnění překotné pomoci Ukrajině, té Ukrajině, která v minulosti měla vizitku silně korupčního státu a pokud vím se obyvatelstvo se všemi oligarchy nevyměnili. Při těch výsledcích v ČR – cena elektřiny, cena plynu, vysoká inflace atd. – vyměnit potřebuje někdo jiný. Ano, jak už jsem dříve napsal, tak šup pane Fialo, sundat postroje a jít se pást, bude se přepřahat!

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Zaslouží si francouzský prezident Macron jen zdrcující kritiku? Miroslav Kulhavý: Válka určitě někdy skončí; co potom? Miroslav Kulhavý: Jakou vizi o konci války mají EU a USA při svých dodávkách na Ukrajinu? Miroslav Kulhavý: Unáhlení politici, vezmete svá slova zpět?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama