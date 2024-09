Miroslav Kulhavý: Devastace zdravotnictví za hlasy pro pětislepenec

Pokud v souvislosti se schválenou korespondenční volbou (doufám, že bude ústavní stížnost) dojde rovněž k úpravě pravidel pro přiznání českého občanství, bude otevřená cesta k útoku na naše zdravotnictví, zvláště v oblasti onkologie a kardiologie. Tento předpoklad vychází především z faktu, že např. v USA, ale i jinde musí pacienti za léčbu v těchto oborech platit vysoké částky, mnohdy ve spojení s nevýhodnou půjčkou.

Jako cizinci by v ČR rovněž museli za léčbu řádně zaplatit, ale jako čeští občané ne. Jestli toto není spekulativní hnusná koupě nových voličů pro pětislepenec, tak jsem „papež na Kudlově“ (heslo z Moravy kolem Zlína – mého rodiště).

Jedno je v této souvislosti zřejmé. Z českých občanů se stávají „vovce“, které ani nezabečí, když je ženou do ohrady spolu se lží a masívním podvodem. Jestli toto není na plnou Letenskou pláň a generální stávku, tak co by se ještě horšího mělo stát, aby se český občan probudil.

Stojí proti sobě dvě základní tvrzení: Lidé v zahraničí s právem volit to mají na volební místo daleko a proti tomu je oprávněná námitka, že člověk deset a více let s trvalým pobytem v zahraničí nemá co rozhodovat o dění v ČR včetně o zahraniční politice a včetně o zákonech, určujících daně, když dotyčný nedal do republiky ani korunu.

V mailech se šíří video s vyjádřením Pekarové Adamové, kdy na otázku, jak se chtějí prosadit u voleb při zjevně negativním vnímání veřejnosti, odpověděla zcela bez uzardění: KORESPONDENČNÍ VOLBOU! A proto vedle této chtějí ještě upravit (rozvolnit) pravidla pro získání občanství. A takový méněcenný občanský materiál nám vládne!

Vážení občané, alespoň u příštích a dalších voleb vezměte rozum do hrsti!

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

