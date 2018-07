Miroslav Kulhavý: Islám v školních osnovách? Minimálně historii bez zamlčování je nutné znát

Samozřejmě mít povědomost se týká všech občanů, ale vzhledem k vývoji světového dění, budou co nejširší znalosti mladé nastupující generace velmi důležité.

Podíváme-li se do dějepisů pro ZŠ a SŠ, negace převládnou nad zjištěným stavem. Je to jako popis Prahy bez zmínky o Hradu, Staromáku nebo Václaváku. Celé povídání o islámu od jeho vzniku je proškrtaný text z Hrbkova překladu Koránu. Vezme-li v úvahu, když ti, kteří za nás rozhodují, mohou mít povědomost o islámu malou nebo žádnou, ani se nejde divit, že nikdo v tomto směru „netlačí“ na výukové osnovy k naplnění znalostí o náboženství (ideologii), které je nejdynamičtější, ale současně, dle náboženských textů, nejagresivnější v současném světě.

Horší je, že i ti, co vědí, hrají s kartami cinknutými bruselskou korektností. Je-li řeč o nastupující generaci, je to o to horší, že i ti, co se poučili, musí hrát nevědomé, protože pan sluníčkový profesor, ale i spolužáci jsou odevzdaně multikulturní a nějaké „zvěsti“ o násilí ve jménu Alláha řadí pod kolonku výjimečná událost a nebo vyšinutý jedinec. Vůbec nechtějí slyšet, že násilí vůči nevěřícím – káfirům je v souladu s Mohamedovým přetlumočením Božího slova; tedy alespoň to tak Mohamed světu sdělil.

Nechci podceňovat žáky a studenty, ale z více podrobnějších rozhovorů nemám dobrý pocit. M.j. je přímo výmluvné, jaká témata dostanou studenty do ulic. Často je to v zákrytu s mainstreamem a s názory mnohých kantorů, kteří se veřejně projevují. Jistě, jsou i jiní učitelé, kteří mají jiný názor, než hlásá většina médií, ale mlčí, protože panu řediteli by se to zpravidla nelíbilo. V Evropě nic neobvyklého; zvláště v Německu se učitelé na ZŠ setkávají s agresivním chováním potomků přišedších muslimů, ale promluví o tom jen ti starší a to zcela výjimečně.

Co říci závěrem; není potřeba (u studentů) rozvíjet ostrou diskusi o neslučitelnosti islámu s demokracií; to je úkol politiků. Stačí, když se seznámí, úměrně věkové kategorii, se vznikem a způsobem šíření islámu ve světě. Právě ten způsob o islámu nejvíce vypovídá a zvedá prst ostražitosti i do dnešního multikulturního pomýlení.

Na některých školách stále přetrvává lživá óda na islám „Muslimové očima českých školáků“; dodnes se uklízí po celé škole růžová barva, která z projektu odkapávala. Nepodezírám ředitele nebo zástupce z příklonu k islámu, ale bylo to jednoduché: ministerstvo dalo garanci, tak proč iniciovat něco jiného, byť více pravdivého.

Tedy otázka a řešení zní: kde se má omladina dozvědět skutečný obraz islámu – ať už historii nebo současnost??? V řadě tištěných médií NE! Z většiny televizních a rozhlasových stanic NE! Od politiků (až na jedince) už vůbec NE! Bruselské a sorosovské lži (a peníze) a pokrytectví má značný dosah. Zbývají soc. sítě a nebo samostudium. Ale odložit mobily nebo tablety s muzikou nebo s hrami s neohroženými bojovníky a vzít do ruky Korán a další texty – NEPŘEDSTAVITELNÉ!

Zbývají rodiče a… ŠKOLA!

Miroslav Kulhavý

