Miroslav Kulhavý: Jak lze mluvit o vodě a vůbec nezmínit, že teče a je mokrá

Narazil jsem na necelé dva měsíce staré video a je neuvěřitelné; a to zvláště v souvislosti se současným děním v Iránu. Jak se dá mluvit o zmiji a neříci, že je to jedovatý had? Tak nějak vypadal rozhovor s vítězkou v soutěži amatérských filmů Širin Nafarielovou, studentkou gymnázia původem z Íránu. Na My Street Films uvedla snímek, jehož náplní je kontakt s mladíkem, kterého ulovila náhodně na protimigrantské demonstraci a má ho za mladého rasistu.

Za celý dlouhý rozhovor nepadne otázka, proč jsou lidé v ČR tak odmítaví k příchodu migrantů z Blízkého východu, z Afriky a dalších muslimských zemí. To ovšem vypovídá mnohem více něco o moderátorce než o osmnáctileté studentce. „Emo Smetana, je to islám! Znovu: islám ve všech podobách se svou nenávistnou a k násilí vybízející ideologií!“

Vracím se k tomuto rozhovoru záměrně a s podivením, s čím se dá také vyhrát; je to v příkrém kontrastu, jak to aktuálně v domovině studentky vypadá. Vida Movahedová, žena, která demonstrativně na íránské živé ulici sundala hidžáb, napíchla na klacek a protestovala proti náboženskému útlaku žen v odívání; ta by studentku jistě poučila. Movahedovou následovaly a následují další ženy, přesto že vědí, že budou, stejně jako ona, zatčené a uvězněné. Při potlačení souběžných nepokojů už byly desítky mrtvých. To je pravdivý obraz Vaší dnešní domoviny, milá studentko. A příčina nepokojů? Vedle zhoršující se hospodářské situace je to pokřivený islám se všemi přílepky, které nepocházejí od Mohameda, ale od slovutných učenců, osobujíc si právo být na stejné úrovni jako slovo Božího.

Když bych byl v kůži toho mladíka, jedna z prvních otázek, když se mu později přiznala se svým íránským původem, by směřovala na její víru: „Jsi muslimka? A čemu všemu věříš?“ A vyjmenoval bych jí pár islámských zásad, které protiřečí demokratickým pravidlům, jichž u nás studentka bez námitek (alespoň ne zjevných) užívá. Ale to by se do filmu nedostalo a nebo by pravděpodobně nebyl film žádný!

Tak, jak se Ema Smetana vyhýbala pojmu islám jak čert kříži, je stejný trend v celé DV/TV. A nejen tam; kromě PL a někdy také XTV, když už se nemohou výrazu islám vyhnout, tak slyšíme označení akcí nebo výroků, že jsou populistické, xenofobní nebo také rasistické (jako u zmíněné Iránky) a je „vymalováno“! Jen mám vážnou pochybnost, zda hlasatelé těchto výroků vědí, co znamenají. Nejvíce samozřejmě v tomto vyniká naše veřejnoprávní, ať už výběrem hostů a nebo rovnou ústy moderátorů.

Závěrem poznámka odjinud: slyšel jsem opakovaně řadu tvrzení, jak je u nás muslimů málo a jak jsou hodní – umírnění. A ejhle, ryba smrděla od hlavy! Ač bývalý, přesto před léty aktivní imám Sámer Shehade, tedy ten kdo v mešitě sděluje, jak to Alláh myslel a co je potřeba pro naplnění jeho sdělení vykonávat a vykonat, má prstíčky zabořené do verbování do řad ISIL! Kolik oveček v tomto duchu zaktivizoval?? Co Vy na to, milá vítězná studentko?

Video najdete ZDE

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Společnost je rozdělena na dvě půlky; a co je mezi nimi? Miroslav Kulhavý: Pane Drahoši, „kritické myšlení“ je jen prázdná schránka? A co to lhaní na Primě? Miroslav Kulhavý: Je vůbec možné překonat tu hradbu protizemanovské špíny? Miroslav Kulhavý: Koho a co chtějí Drahošovi poradci ještě zneužít; i děti se hodí?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV