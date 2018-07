Miroslav Kulhavý: Kdy už konečně někdo vysvětlí pojem „islamismus“?

Nejsou však sami; celá vítací skvadra plus různí neomarxisté v souladu myšlenkami liberálního demokrata, mávají islamismem na všechny strany, ale v čem ten faktický rozdíl spočívá se nedozvíme; vysvětlení se ponoří do vln moře z prázdných slov.

Jako motto je potřeba mít na paměti, že pojem „islamismus“ je evropský výmysl, nad kterým mnozí muslimové kroutí hlavou. K tomu, aby mohl kdokoli cokoli kolem islámu začít tvrdit natož vysvětlovat, je potřeba vstřebat alespoň základy islámské ideologie a podepřít je znalostí historie, tedy způsobu rozmachu islámu k branám Indie a na druhé straně průnik do třetiny Francie. Vtip je vtom, že když kdokoli toto učiní, nevypustí z pusy takovou hovadinu s názvem islamismus.

Jiná otázka je, že islámskou problematiku zná dostatečně, ale ZÁMĚRNĚ v rámci politické korektnost a v souladu s trendem z Bruselu, dělá hloupého. To je ovšem mnohem horší, než když někdo jen z lenosti žije v nevědomosti.

Nejčastěji u vysvětlení pojmu islamismus uslyšíme něco o doslovném chápání veršů z Koránu a o nepřenosném vzoru chování a konání z života Mohameda. U těch veršů je ještě dovětek (když už se žádné obezličky nedostává), že řadu těch násilných je třeba chápat dobově, vztahující se k určité události. Ukažte mně muslima, který bude mít Mohameda jen jako půl vzor! Ukažte mně muslima, který bude držet v ruce proškrtaný Korán se zneplatněnými (dobovými) verši! Ano, některé jsou popisné ke konkrétní události, ale mnohé jsou obecné a jen páni arabisté při dedukcích jejich vzniku je připisují k tehdejšímu dění. Tím ovšem iniciují další odstavec.

Samotné operování dobovostí je velmi nebezpečné, neboť silně zpochybňuje základní tezi, že text Koránu existuje od věky věků, tedy od doby, kdy nejvyšší vše tvořil včetně člověka. Pochybnost může sílit, i když pomineme vznik a zánik dřívějších civilizací a začneme u Abraháma, tedy u jeho odkazu, ke kterému se současní židé, křesťané a muslimové hlásí. Po Mojžíšových mnohdy tvrdých, ale po pravdě jdoucích pravidlech přišel Ježíš, který si vzal za své, hledat v lidech celého světa to lepší a dospět k respektu a lásce k bližnímu. M.j. varoval před příchodem falešného(ných ?) proroka. A do toho by ten samý Bůh měl seslat Mohameda s mečem v ruce a víceméně své dílo nechat rozsekat do guláše. Také povýšení muslima nad ostatní a k prosazení toho mu dát povolení ke všem silovým prvkům v „přesvědčování“, odpovídá spíše lidskému chtění než tvůrčí Boží myšlence.

Že jsou evropští multikulturní neomarxisté se svým islamismem na vodě dokazují hlasy od těch, kteří islám žijí a jistě vědí o islámu více, než úchylní tvůrci „nové Evropy“! „Islám je jen jeden“, zaznělo již mnohokrát ze zemí, kde je Mohamed stále vzorem nejlepšího muslima. Žádná reforma islámu neuspěla a evropští muslimové k ní nemají dostatek odvahy. Že žijí jiný islám? Právě to jsou, bez něčeho hmatatelného v ruce, jen prázdná slova na úrovni „přání otce myšlenky“. K muslimům je pak na řadě příhodná otázka (bez toho, abych chtěl někomu brát osobní víru): proč zůstávají ještě muslimy, když je Mohamed má jednoznačně za pokrytce a opakovaně jim sděluje, že při posledním soudu (tak často v Koránu zmiňovaném) je nečeká nic pěkného (peklo je opakovaně a dost barvitě líčeno).

Jiná situace vzniká, je-li chování evropských muslimů ZÁMĚR, dokonce dříve zaznamenaný i u nás v mešitě: (volně)“ Jste pátá kolona, váš čas určitě přijde!“ Neprovokujte, na odiv dávejte loajalitu a jen pokud to jde, salámovou metodou prosazujte své požadavky. A ten, kdo na tyto „mírné posuny“ poukáže je rázem xenofob, rasista, islámofob a kdo ví, co ještě. O muslimských migrantech ani nemluvě; často jsou nepopsanou stránkou vhodnou ke „zpracování“, ale hlavně jsou tím nerychlejším způsobem, jak zrychlit bobtnání komunity a přiblížit den „D“!

Evropa se pomalu probouzí a to, co hlásali před 5 lety tvrdě odsuzovaní populisté, ještě lépe extrémisté, to dnes slyšíme od řady lidí z veřejného dění včetně těch zvolených. Až bude většině politiků zřejmé, že k ochraně demokratické Evropy bude nutné potápět pašerácké lodě včetně těch „neziskových“, vylovit migranty z vody a odvézt je zpět k africkým břehům, bude Evropa pod mezinárodním tlakem (hlavně z islámských zemí) a bude muset tento tlak ustát – chce-li přežít. Na tento stav je nutné se připravit a prvním zásadním krokem je vyměnit současnou (bruselskou) garnituru politiků s cílovou adresou – politický hřbitov a nebo soud.

Bez tohoto si můžeme být jisti, že bude pokračovat sebevražedné přešlapování na místě těch, kdo mají islamismu plnou …ústa. Osobně nepřeji nikomu nic zlého, ale doufám, že se tito politici islamismem zalknou!!

autor: PV