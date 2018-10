Miroslav Kulhavý: Potvrzení známého - volebně „sluncem“ zalitá Praha

Tak, jak se ukázalo při parlamentních volbách, že Praha vlastní hnízdo skalních Topkařů, kdy bez něj by Topka žebrala u pětiprocentních dveří, tak stejně tak bude po komunálních volbách magistrát a i jednotlivé radnice poznamenány „slunečním svitem“ z několika pol. stran.

Ano, kazí to ODS a ANO, ale ty lze koaličně překročit. Lidovec v převleku, Čižinský, se chlubí Prahou 7, ale magistrát je trochu jiná liga. Voliči při komunálních volbách mají mít minimálně stejný důraz jak na program stran, tak i na výběr osobností, u kterých je naděje, že budou rozhodovat ne jen dle úzkých zájmů stranických sekretariátů, ale k všeobecnému prospěchu občanů v příslušné lokalitě. Byl jsem u voleb v okrskové komisi a těch (i dle zpráv z jiných komisí), kteří vedle preferované strany vybírali také osobnosti z jiných stran nebo nezávislé, bylo méně než 10% zúčastněných. Ano, počítání by bylo mnohem horší (i tak jsme končili po 22. hod.), ale povytáhnout schopné na volitelné místo, tedy místo aparátčíků, by byl jistě záslužný čin.

Jistě, existují různé studie a statistiky, které by laikovi daly odpověď, proč je politicky (zájmově) Praha jiná. Vedle řady podnikatelů a také podnikavců jsou zde centrální orgány se svými korektními zaměstnanci. Proč korektními? Inu, odlišný názor než má šéf se moc netrpí. Obdobně je to na školách všech stupňů, jen s tím rozdílem, že ty genderové a vítačské nesmysly cpou profesoři dětem a studentům do hlav daleko vehementněji. Tradičně (což je už do nebes volající) se přidává i ČT a to dokonce opakovaně v dětských pořadech. Rovněž četnost divadel a v nich řada oslněných umělců (najde se menšina jiných) doplňuje odlišnou výslednici každých voleb v Praze.

Ale najdou se odvážní chlapíci – viz. Mons. Petr Piťha, který trefně upozornil na scestnou Istambulskou úmluvu. A právě i na tomto příkladě lze dokumentovat vyšší koncentraci „sluníčkem“ zasažených, protože kritika, která se v Praze zvedla, byla neúměrná pravdivým slovům řečníka, který vizionářsky trochu zveličil nebezpečí, což ovšem bylo v rámci upoutání pozornosti naprosto na místě. Kdo jiný, než Tomáš Halík vévodí kritikům a dokonce mává trestním oznámením. Vůbec si nechce připustit, že ve svém všeobjímání celého světa VČETNĚ MUSLIMŮ zrazuje český národ. V zákrytu za ním jsou rozevřené náruče Pirátů, Zelených a dalších, ale hlavně Topkařů.

Málokdo si uvědomuje, jak toto celostátní téma souvisí s komunálem. Kdo bude povolovat v katastru obce výstavbu ubytoven nebo hospodařit s obecními byty (jestli nějaké ještě zbyly). Ano, budou to nově zvolení radní a ti, co nešli k volbám, bude-li rozhodnutí radnice „sluníčkové“, se mohou tak akorát drbat za ušima.

Poslední zpravodajství od sousedů nevěstí nic dobrého: po nedávném vyjádření úřadů, že nebylo z příchozích cca 100 000 registrováno je tu další jobovka, že cca stejný počet disponuje falešnými doklady. Kolik z nich je bojovníků z ISIL? A kolik z nich se při otevřených hranicích podívá k nám?? A do toho všeho ještě Istambulská úmluva, která se snaží rozmazáváním daností ve vnímání reálného světa zblbnout především mladou generaci, neb fragmenty nepřijatelných bodů tohoto pamfletu jsou již cpány do škol za přispění menežmentem privatizovavé ČT. Viděno tímto prizmatem bylo varování Petra Piťhy ještě mírné. Velmi si vážím občanského postoje kardinála Duky, který se za něj postavil.

Závěrem se lze i dle výše uvedeného přiklonit k obecnému, že vše souvisí se vším. A proto vážení volební absentéři, podceňované komunální volby mohou zasáhnout i vyšší patra; mávnutím ruky by se neměly přecházet ideologicky ovlivněné pořady ČT pro děti; sledovat i to, co se žákům a studentům ve škole co by vědomost nabízí, ale stejně tak i to, co se zamlčuje; a v neposlední řadě bychom měli pečlivě sledovat vztah politiků k EU (viz návštěva Merkel a Macrona v ČR) atd. K této poslední poznámce bych doporučil všem bez ohledu na jejich ideologické zaměření prostudovat článek p. Popovského z 22.10. na blog.idnes „Potlačování svobody projevu“, který je překladem článku Judith Bergman. Myslím, že mnohým poodhrne závěs mlčení o aktivitách světového islámu. Málo diskutovaná OIC – Organisation of Islamic Cooperaration – je druhé, po OSN, největší světové uskupení států a skoro vůbec se o ní nepíše. Dále čerpejte v článku.

Závěrem k jedné aktualitě: když došlo v Británii k otravě býv. ruského agenta, zbláznil se celý západní svět a téměř okamžitě jako sankce (bez tvrdých důkazů) nastalo diplomatické škatule hejbejte se. Na saudském velvyslanectví v Turecku byl brutálně zavražděn novinář. Lži o jeho odchodu bez újmy na zdraví, později o nešťastné události a dnes už je jasné, že vražda a nelidské mučení bylo plánováno z nejvyšších míst SA. A co na to Západ včetně ČR? Stručně - pokrytectví nejvyššího řádu!

