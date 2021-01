Miroslav Kulhavý: Předvolební úvaha – já vím, trochu předčasná

reklama

Předem je nutno počítat s drobným % přilepšením od malých uskupení, které oželí případné vlastní finance a k někomu se přidají. Aby byl Babiš k poražení, musíme u něj uvažovat se ziskem 25% a méně. Velkým otazníkem zůstává SPD – ke komu se přikloní? Rovněž nelze automaticky počítat se sestavou dnešní vládní koalice, ale má-li ANO znovu sestavovat vládu, musí se s někým spojit.

Cílem tohoto článku není si pohrávat s matematickými modely a s následným povolebním vyjednáváním, ale vypíchnout u nastíněných seskupení, co od nich můžeme očekávat. Pro odpovědné rozhodování voličů není určující tok pozlacených slov od politických uskupení těsně před hlasováním, ale dlouhodobá názorová tendence a ještě lépe bez aktuálních rušivých řešení, které čas nebo konkurence přinese.

Pro přehlednost bude asi dobré si stanovit základní témata – otázky, do kterých nasypeme současné postoje hodnocených, jsou-li známé.

EU ano či ne. Když ano – za jakých podmínek - (ne)přijetí eura, návrat před Maastrichtskou smlouvu, úprava zemědělských dotací, úprava zeměd. kvót pro ČR, atd. Odmítnutí jakékoli formy vnucování přijetí běženců (muslimů). Vztah k islámu vůbec a jeho existence na půdě EU. Posílení soudržnosti V4 - stanovení priorit, přizvat z Balkánu či Východu další státy. Odmítnutí jakékoli snahy o prolomení Benešových dekretů. Zásadní postoj k cenzuře na soc. sítích a k nestrannosti veřejnoprávních médií. Přehodnotit finanční podporu politickým neziskovkám, popřípadě zvážit převzetí některých prvků pod státní dozor. Vrátit strategické sítě do státního(obecního) vlastnictví Vyhodnotit zkušenosti se zavedením inkluze ve školství, které jsou většinou negativní dle poklesu úrovně vzdělanosti; navrhnout změny. Vyhodnotit naši účast na akcích NATO a současně nasměrovat armádu k větší připravenosti na ochranu státu. Omezit zahr. mise.

Jistě by se našla další témata – viz. podpora průmyslu, úprava soc.dávek, řešení MHD ve vztahu k důchodcům, zákon o referendu, stanovení max. marže u základního koše a co už je lichva, ochrana půdního fondu atd. I tak bude dosti náročné dát na stůl názory na všech deset výše uvedených bodů ( a ani já to zde neudělám).

U uskupení Pirátů a STANu jsou první čtyři otázky poměrně jednoduché; nutno předeslat, že v této dvojkoalici budou mít větší váhu názory Pirátů, i když někde strategicky ustoupí. Piráti mají velmi intimní užalované vztahy s orgány EU, mají otevřenou náruč běžencům – muslimům, zvláště když předseda evropské centrály Pirátů je muslim. V4 je EU na obtíž, takže pro Piráty – zvláště při rozhodném postoji Maďarska vůči muslimským běžencům – nula bodů. Přijetí eura a legalizace drog - myslím, že není potřeba dále sondovat; jistě by se našly další mínusy. Kdo toto překousne, tomu není pomoci a je - nekritický volič Pirátů. U nerozhodných voličů a tradičních voličů STANu je potřeba opakovaně zdůraznit, že : „Vážený voliči, Váš hlas vyjadřuje přání, aby ten zdredovaný byl premiérem!“ V té souvislosti je na místě konstatovat, že akt spojení ze strany STANu s Piráty je hlavně pro pár lidí kolem Rakušana, aby se dostali do Sněmovny. A proto soudím, že přínos STANu do společné volební kasy bude menší než obvykle. Pokračovat k dalším bodům je už zbytečné; jsou NEVOLITELNÍ!

Trojkoalice je uskupení, kde důvody v toto volební spojení jsou jistě rozdílné. U TOP 09 a KDU-ČSL lze odhadovat, že jedním z důvodů - ne-li tím hlavním – je obava, zda by se vůbec jako sólisté dostali do Sněmovny; naproti tomu ODS , pokud si dělá mírné naděje, že by sestavovala vládu, má jasno, že jistě bude potřebovat podporovatele, nejlépe pravicové. Ovšem oba přibrané subjekty mají zjevné „bolístky“, které mohou způsobit, že se odvrátí od podpory i tradiční volič ODS. Ostatně představit si profesorského Fialu, jak sestavuje (slepuje) vládu… no, no, nejde to. ODS nemá výraznou osobnost, nemá lídra s jasnými názory.

U Topky je to především otevřená náruč (muslimským) migrantům a rovněž nezapomenutelné plivnutí Adamové-Pekarové na důchodce, když by peníze jim určené směřovala raději na charitu. Pro KDU-ČSL, i přes některé rozumné aktivity v řešení zemědělské politiky, bude značnou přítěží bratříčkování se sudeťáky na jejich pravidelném sjezdu, když po té vystoupí Bernd Posselt s útočným tvrzením o plánované čistce a vůbec s odsudkem Čechů za v y h n á n í sud. Němců. Vůbec nebere v potaz rozhodnutí velmocí, chování svých předků v 30. letech, před a po Mnichovu, kolik Čechů bylo v pohraničí zabito, kolik muselo odejít do vnitrozemí atd.

Pohled na zbylou politickou scénu, které vévodí ANO, nemá jasné vymezení; snad jen SPD se svou přímou demokracií, požadavkem na referendum a jasné vymezení se vůči islámu, může zamíchat karty s výsledkem přes 10%. Komunisté, kromě ojedinělých protestních hlasů, mají jen své tradiční a ČSSD, která by měla reprezentovat levici, je po podílu na moci s Babišem, poněkud znehodnocena. Přesto jim lze přisoudit jistý kladný dohled na prsty pana podnikatele. Trikolora je uvnitř poněkud chaotická a další malé strany se spokojí s platbou od státu 1,5% za hlasy voličů – bez výrazných politických ambicí. Tím nechci říci, že by právě od nich nezazněly myšlenky, názory, návrhy, které by řada voličů očekávala z horních pater politiky, kde však je „ochraptělé ticho“.

Pokud toto rozložení politické scény vydrží až do voleb, myslím si, vážený voliči v síle cca 60%, že máš problém. Problém, který může vyústit v malou účast u volebních uren. Pak ovšem každý hlas bude mít cenu zlata a je možné, že za takové situace ten zdredovaný dostane první šanci k sestavení vlády.

Tedy výzva je jasná: určitě pojďte volit – při neradostném pohledu (i bez covidu) do Evropy - jako vlastenci a demokraté.

