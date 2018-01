Miroslav Kulhavý: Společnost je rozdělena na dvě půlky; a co je mezi nimi?

Prosté konstatování je k ničemu, protože hlasy směřované k jednomu kandidátovi měli určitě různé zabarvení. Rozdělenost není zpravidla osobního rázu, ač některé výlevy kritiků Zemana to popírají. Rozdělení se týká názorového zaměření a to především u těch, kteří jsou málo ochotní k diskusi a nebo u těch, kteří používají jen část dostupných argumentů a ty další nechtějí slyšet.

Když si k titulku přidáme lidské parametry, tak ti, kteří se snažili přímým atakem přes nebezpečné území sundat Zemana z trůnu, zpravidla při překonávání údolí, padali mezi ty půlky. A tím jsme zpět u voleb, ale jen krátce. Drahoš byl a je prefabrikátem určité intelektuální skupiny (mohl to být z jejich středu i někdo jiný a bylo by to stejné), s podporou majetných s neurčitými cíli. Celá kampaň byla u většiny kandidátů založena na programu antizeman, což bylo potvrzeno okamžitou podporou Drahoše od těch, kteří nepostoupili z 1. kola. Tento program paradoxně a špatně zastírané vítací výroky p. Drahoše vůči muslimským migrantům, Zemanovi pomohly. Sofistikovaný přístup Jiřího Hynka však stojí určitě za pozornost.

Zůstaneme-li u těch půlek v anatomickém chápání, místo nesmyslných hodnocení kvalit voličů vítězného kandidáta, které svým obsahem zapadnou do míst s jadrným názvem, je lépe nebezpečné místo obejít a z obou stran zaoblených vrcholů se setkat přímo na symbolickém místě: u páteře; tedy u toho, co má držet celý organizmus pohromadě, a teď už myslím ten státní, se snahou o co nejlepší kondici.

Otevřená a cílená diskuse s přesnými argumenty může stanovit diagnózu pro páteřní soustavu státu a napomoci ve sbližování názorů, které budou základem pro správné rozhodování a stanovování cílů. Ale ani účelné kompromisy nemohou změnit vše; zůstanou chronické obtíže a jde jen o to, aby jimi bylo zasaženo co nejméně občanů, kteří se svých dogmat nemohou nebo nechtějí vzdát. Frustrace dnešních poražených nesmí přerůst v Schwarzenbergův syndrom na dalších 5 let. Neprospěje to nikomu a bude i dobré cíleně poukázat na ty, kteří zvenčí a za případné spolupráce zevnitř rozpolcenost názorů živí a využívají.

Myslím, že teď, po parlamentních a prezidentských volbách je právě čas, uspořádat řadu tematických seminářů a diskusí za účasti i laické (poučené) veřejnosti (a případně i s účastí médií), k nimž ty, kteří mají organizační a prostorové možnosti, tímto vyzývám. Všechna témata (zdravotnictví, školství, zemědělství, preference ve stavebnictví atd.) jsou důležitá, ale vypíchul bych vztah k EU a bezpečnost. To vše by nemělo být náplní jen kabinetní politiky, i když konečné stanovisko přísluší samozřejmě patřičným orgánům. Jednou z otázek, o kterou se veřejnost významně zajímá, je bezpečnost v souvislosti s migrací. Ta by měla být s důrazem na přes hraniční spolupráci s našimi sousedy na prvním místě při pořádání zmíněných tematických diskusí. S tím také souvisí to, co rezonovalo v průběhu všech volebních kampaní: náš vztah k islámu ve všech jeho podobách.

Rozdělená společnost je určitě špatně a proto konejme tak, aby nikdo z těch, kteří mají zájem dobrat se příčin jevů, názorů a potřeb společnosti, nemusel posléze konstatovat, že pomyslná konečná stanice určení je v expresivním výrazu marnosti naznačeného úvodem.

Miroslav Kulhavý

