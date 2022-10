Miroslav Kulhavý: Ústavní soud se bojí nazvat pseudoumělecký škvár svinstvem

reklama

Živě si umím představit, jak p. Rychetský v podobném typu umělecké tvorby řádí. Motto hry by bylo – Ústavním soudem povoleno umělecky znevážit a sprostě urazit kohokoli. „Nepatrný“ rozdíl mezi p. Rychetským a Kristem by byl v počtu podporovatelů: Krista vzývá přes dvě miliardy věřících, pana Rychetského podporuje sotva malá část promile populace v ČR.

Další „lahůdka“ ve výše uvedené hře je vytahování české vlajky z vagíny herečky. Znevážení symbolu české státnosti nechalo Ústavní soud rovněž v klidu. Nevím, odkud by p. Rychetský tu vlajku vytahoval, ale moc možností není.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 5172 lidí

Daleko vážnější je otázka, zda by hra se změnou postav, Mohamed znásilňující křesťanku, prošla ÚS bez ztráty kytičky. Zcela jistě by neprošla u muslimů a trestní komando, po vyhlášení fatvy, by jistě usilovalo o odplatu. Pikantní na tom je, že při historickém exkursu se znásilňování křesťanek muslimy dělo, děje a určitě bude dít, neboť v náboženských textech islámu je takové konání povoleno. Povoleno je tam více věcí, které jsou v jasném rozporu se základními demokratickými zásadami; ale to je na jiné téma, na jiný článek, ve kterém by určitě měl být zmíněn problém existence islámských organizací v demokratických zemích. To, co lze heslovitě dodat, islám potřebuje něco jako Nový zákon v křesťanství.

Jistě, aktuální jsou jak u nás doma, tak i ve světě vážnější problémy, pokud se dá zabíjení ve válce problémem nazvat. Rovněž politika, věnující se energiím a surovinám, má prioritu, ale nevěnovat se i menším tématům, jako je zcela nesmyslné ponižování symbolu lidství a spravedlnosti, takto Krista, by se mohlo v budoucnu vymstít.

Bylo by velmi poučné získat názor na tuto hru od vedení politických stran; něco, byť málo, by to mohlo napovědět.

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Velké firmy = tisíce zaměstnanců v ohrožení? Miroslav Kulhavý: EU a USA, myslíte si, že Rusko přijme prohru? Miroslav Kulhavý: Jaký je finanční propad ukrajinských miliardářů z titulu pomoci své zemi? Miroslav Kulhavý: Pane premiére Fialo, přestaňte mluvit o válce v souvislosti s ČR

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.