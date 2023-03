Miroslav Kulhavý: Vrchol pokrytectví se jmenuje vláda Petra Fialy

reklama

To pokrytectví zejména u P. Fialy má pikantní nátěr: v rozmezí pár měsíců popírá sám sebe, když z videí (která mně přišla) hlásá, že na důchody v žádném případě nesáhne, o daních ani nemluvě. Nu, a současnost je zjevně jiná. Ano, důchody jsou velký mandatorní výdaj, ale nejde strkat – alespoň částečně hlavu do písku a pokrytecky spekulovat s časem, kdy vyjít se škrtáním na světlo Boží. Inflace nevzrostla ze dne na den a jistě by bylo obrazně návodné, čím se současná vládní pětikolka o její výši zasloužila a to především svým nekonáním.

Domnívám se, že v budoucnu bude v učebnicích při výuce ekonomie dáváno za příklad naše současné nakládání s el. energií: vyrobit za málo a za málo prodat, a po té tu svou zpětně nakoupit násobně dráž. Je to stejné jako když by zemědělec vypěstoval brambory, prodal je VŠECHNY obchodníkům za 2Kč/kg a vzápětí si v obchodě ty svoje koupil 18 Kč/kg. I pro ty, s IQ lehce pod 70, by to byla příležitost si ťukat na čelo!

To, co každému průměrně vyspělému občanovi je silně proti srsti, není jednotlivost, ale souběh protichůdných kroků. Na jedné straně vydáváme nadstandardně prostředky na Ukrajinu, místo slibovaného úbytku úředníků jsou nové „trafiky“ (u minulé vlády tak kritizované) atd. a proti tomu masivní útok na výši valorizace důchodů. Malinko odbočím – když se k tomu přidají „vejšplechty“ šéfky parlamentu Pekarové Adamové, je to „solidní“ objednávka na alespoň padesátitisícový Václavák, ne-li více.

Když rozumní politici horují za mír na Ukrajině formou uzavřeného příměří po jednání u kulatého stolu a umí formulovat základní body – viz Minsk 1 a Minsk 2, byť zatím dnes chybí vstřícnost,…. ptám se ve srovnání s tímto příkladem: jak by bylo náročné si sednout v zákulisí (opozice a vládní strany) a najít řešení, nebo alespoň cestu pro co nejmenší zásek do rozpočtu při valorizaci důchodů s visačkou „maximum možného“? Politika je právě o tomto – maximum možného. To, co fialova vláda připravila (nebo spíše nepřipravila) a samozřejmě někdy nepřiměřená reakce opozice, je parlamentní estráda a cirkus v jednom a ne projednání dost závažného bodu jako je valorizace důchodů, týkající se cca tří miliónů občanů.

Zeman už se tím zabývat nebude – má to doslova za pár a nově zvolený Petr Pavel si asi hned tak velkým soustem prsty pálit nebude, ale pokud by jeho snažení mělo reálný výsledek, byl by to impozantní vstup do funkce! Každopádně kompromis je na místě a třeba zohlednění těch nejnižších důchodů by byl ten správný krok, přičemž ostatní důchody by byly pouze ve fázi odkladu řádné valorizace.

Určitě existují méně potřebné výdaje, pane Fialo, chce to jen – v rámci vstřícnosti – podívat se do „vlastních regálů“.

