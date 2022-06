Miroslav Macek: Američané (a NATO) jsou odhodláni válčit s Ruskem do posledního Ukrajince

reklama

Ty rádoby odborné politické debaty o tom, jak se vypořádat s vysokou cenou energií, benzinu a nafty postrádají jedno zcela logické proveditelné řešení. Samozřejmě proveditelné, pokud bychom měli českou vládu s odvahou a nikoliv bruselsko ukrajinské přisluhovače.

1) Odejít z energetické burzy v Lipsku, dodávat v Česku vyrobenou levnou elektřinu českým firmám a občanům a zbytek vyvézt.

2) Vyjednat a podepsat dlouhodobý kontrakt s Ruskem na dodávku ropy a plynu.

3) Vydržet tlak bruselských byrokratů a klidně se obejít bez eurodotací křivících tržní prostředí a vytvářejících korupční prostor. I tak by se to velmi vyplatilo a lidé by navíc viděli, komu a jakým zájmům EU skutečně slouží.

***

Americký ministr obrany Lloyd Austin:

„Musíme zintenzivnit naši společnou angažovanost při sebeobraně Ukrajiny a musíme mít ještě větší jistotu, že Ukrajina může sama ubránit sebe, své občany a své území.“

Ještě nějaké pochybnosti o tom, že jsou Američané (a NATO) odhodláni válčit s Ruskem do posledního Ukrajince?

***

Šéf NATO Jens Stoltenberg pro Bild am Sonntag:

Dodávky nejmodernějších zbraní ukrajinským jednotkám by zvýšily šance na osvobození východního Donbasu od ruské kontroly. Musíme být připraveni na to, že to může trvat léta, nesmíme však podporu Ukrajiny vzdát, i když cena je vysoká, a to nejen za vojenskou podporu, ale také zvednutím cen energií a potravin.

Dodávám:

Což takhle udělat v každé zemi NATO referendum, zda to občané chtějí, zda jsou ochotni tuto cenu platit?

***

Dodávkami zbraní Ukrajině Spojené státy nebudou schopny upřít Rusku právo na vlastní hlas v mezinárodních otázkách a nedonutí ho jednat podle pravidel vytvořených Washingtonem, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v nedělním interview v televizi Rossija 1.

Když byl dotázán, co chtějí USA dalšími dodávkami zbraní Ukrajině dosáhnout, ministr zahraničí připomněl, že Washington tyto cíle jmenoval již dávno.

„Chtějí dosáhnout toho, co oznámili již dávno, že Rusko si musí uvědomit své místo, že Rusko nemá právo mluvit do mezinárodních záležitostí, že musí jednat podle pravidel vytvořených Spojenými státy. To je vše. Myslím, že velmi dobře chápou, že v tomto nemohou uspět,“ zdůraznil Lavrov.

***

Tři zprávy BBC:

„Růst cen benzinu tvrdě dopadá na ty, kteří musí kvůli práci cestovat. Zdravotníci, pečovatelé i sociální pracovníci si stěžují, že už jednoduše nedokážou plnit své povinnosti,“ řekla Christina McAneaová z odborového svazu Unison zaměstnanců veřejného sektoru. „Zavolají (šéfovi) a řeknou, že onemocněli, protože nemají na to, aby natankovali a dorazili na pracoviště. Stále více jich opouští veřejný sektor, dokonce i místní správy,“ dodala. Naplnit nádrž svého auta přijde nyní běžnou britskou rodinou na rekordních zhruba 2900 korun.

Inflace atakuje 11 procent.

Premiér Boris Johnson v pátek přijel do ukrajinského Kyjeva, kde se sešel s prezidentem Volodymyrem Zelenským a představil mu konkrétní nabídku britské pomoci s výcvikem ukrajinských vojáků. Oba představitelé spolu také hovořili o dodávkách těžkých zbraní a protileteckých systémů, stejně jako o ekonomické podpoře Ukrajiny.

***

Z prvního projevu nového náčelníka generálního štábu armády Spojeného království sira Patricka Sanderse:

„Nyní je naléhavě nutné vytvořit takovou armádu, která bude schopna bojovat po boku našich spojenců a porazit Rusko v bitvě.”

***

„Svět se opravdu chce od Ukrajinců učit, jak bojovat a jak vyhrávat,“ pravil ukrajinský prezident Zelenskyj.

***

Ve Spojených státech začnou očkovat proti covidu 19 děti od šesti měsíců věku. Centrum kontroly a prevence chorob povolilo užívání vakcín Pfizer - BioNTech a Moderna.

