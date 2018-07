Miroslav Macek: Co vlastně lidé Babišovi vyčítají. Řídí přece stát jako firmu

Nějak jsem si nepovšiml, že by se mi změnil život v době, kdy zde vládla vláda bez důvěry. Dokonce jsem přesvědčen, že by se mi život změnil, a to rozhodně k lepšímu, jen tehdy, kdyby vláda celé své funkční období nevládla.

***

Nechápu, co vlastně lidé Babišovi vyčítají. Řídí přece stát jako firmu. S cizí firmou nejprve spolupracuje, pak na ni klekne a nakonec ji převezme a řídí sám nebo prostřednictvím faltýnků…

***

Jakub Krainer na Facebooku:

Trestně stíhaný Andrej Babiš ministrem spravedlnosti mi připomíná nedotažené scénáře wrestlingu. Teď by měla celá zápletka teprve gradovat. Babiš by měl být jmenován i hlavním vyšetřovatelem své kauzy, advokátem sebe i protistrany a v rámci úspor napnutého rozpočtu by si to měl především sám sobě soudit.

***

Čeština je jazyk vtipný:

Příklad úspěšně probíhající integrace: v Nantes včera zapálili imigranti už jen 18 automobilů, ač v předchozích dnech to bylo 30 - 50 vozů.

Psali jsme: Miroslav Macek: Co všechno nedobrovolně platíme ze svých daní... Miroslav Macek: Desatero základních lidských práv pro 21. století Miroslav Macek: Nekonečnost a nakažlivost lidské blbosti a pokrytectví se opět potvrdila Miroslav Macek: Nejhorší je, když levičák začne páchat dobro

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV