Miroslav Macek: Co všechno nedobrovolně platíme ze svých daní...

Bytový dům číslo 44 v Banskobystrické ulici v Šumperku čeká demolice. Budovu dlouhodobě ničili její nájemníci. Místo ní zůstane volná plocha.

Město jako vlastník opakovaně nechávalo dům zbavovat hmyzu a hlodavců, řešilo ucpanou kanalizaci, odvoz objemného odpadu, opravu prasklých rozvodů či podlah poničených potkany.

To vše ve snaze zajistit bydlení sociálně slabým nájemníkům. Do oprav od roku 2008 investovalo více než tři a půl milionu korun.

Demolice vyjde na zhruba tři miliony korun.

To jen, abyste věděli, co všechno nedobrovolně platíme ze svých daní…

***



„Přece zase nechcete stavět ploty na hranicích?“ slýchávali jsme celá léta od těch, kteří si jaksi zapomněli všimnout plotů kolem Eiffelovky, různých vánočních trhů a dalších akcí…

***



Renata Jauch na facebooku:

Zajímavé je, že kdykoli se někoho z těch, co EU milují a nedovedou si představit naši budoucnost bez ní, zeptám, zda by raději tu podle Macrona nebo podle Kurze, odpověď nedostanu.

Neví nebo je jim to jedno, hlavně aby je za tu ručičku někdo vedl a udával směr?

Hlavně, že právě oni říkají ty fráze o tom, jak pouze v EU můžeme věci ovlivnit.

Jak, když na ně nemají názor?

***

Tomáš Roll:

Podnikání v Česku, to je jako když se člověk snaží přeplavat La Manche, vedle něj pluje Babiš na státní jachtě a hází po něm kameny. A když ho trefí do hlavy a podnikatel se utopí, tak vykřikuje: „Vidíte, neměl na to!“

A obecenstvo: „Takové podnikatele tu nechceme, my chceme profíky jako Hyundai, Foxconn a Tesco“.

***

Čeština je jazyk vtipný:

Vše, co udělal Západ pro imigranty, se jim stonásobně vrátí. A my zase ostrouháme kolečka!

Psali jsme: Miroslav Macek: Desatero základních lidských práv pro 21. století Miroslav Macek: Nekonečnost a nakažlivost lidské blbosti a pokrytectví se opět potvrdila Miroslav Macek: Nejhorší je, když levičák začne páchat dobro Miroslav Macek: Prezident dnes jmenuje vládu v čele s donašečem StB

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV