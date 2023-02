Miroslav Macek: Divize Edelweiss se dopustila mnoha válečných zločinů

reklama

Generál Pavel: Už si nejsem jistý, že by se Rusko neopovážilo napadnout NATO.

Mám dotaz:

Co udělá pro to, aby se tak nestalo, pokud je tedy nejistý? Bude dál vést válečnické řeči a dodávat další a další zbraně na Ukrajinu jako podivuhodnou prevenci takové možnosti?

***

Americký senátor JD Vance:

„Vládnou nám neseriózní lidé, kteří se věnují falešným problémům namísto reálné skutečnosti, že naše země se v mnoha důležitých oblastech hroutí.“

Dodávám:

Nenavštívil náhodou také Česko?

***

Americký Kongresový rozpočtový úřad (CBO) oznámil, že ministerstvo financí vyčerpá svoji schopnost financování v červenci nebo srpnu tohoto roku, pokud nebude navýšen strop federálního dluhu na historických 31,4 bilionu dolarů.

***

Z projevu Václava Klause na večeři u příležitosti včerejší bezpečnostní konference v Mnichově:

Nepovažuji dnešní vývoj za nečekaný. Mnozí z nás už léta varovali před tím, co se dnes děje. Dokonce i před válkou na Ukrajině, která se dala očekávat nejméně od roku 2014. Detaily jsou vždy překvapivé, ale trendy a tendence jsou obvykle viditelné a předvídatelné každým, kdo je chce vidět a věnuje jim pozornost.

Pokud zůstaneme v moderní době, základ dnešních trendů byl položen již před desetiletími. V šedesátých letech jak zde v Německu lunatiky Frankfurtské školy, tak v Americe prvními signály zeleného myšlení, agresivního feminismu, kulturou rušení atd, - tedy ideologiemi a doktrínami tvořícími základ dnešních změn Západu.

***

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pomocí dekretu udělil 10. samostatné horské útočné brigádě ozbrojených sil Ukrajiny čestný titul Edelweiss.

„S ohledem na příkladné plnění stanovených úkolů v průběhu obrany územní celistvosti a nezávislosti Ukrajiny příslušníky 10. samostatné horské útočné brigády pozemních sil Ozbrojených sil Ukrajiny jí uděluji čestný název Edelweiss. Brigáda bude dále označována jako 10. samostatná horská útočná brigáda ‚Edelweiss‘ Ozbrojených sil Ukrajiny.“

„Jsme hrdí na to, že jsme to, co všichni znáte – Edelweiss! Protože pro nás to není jen květina. Je to symbol vznešeného cíle, ke kterému všichni sebevědomě kráčíme. Vítězství bude naše!“ odpověděla na to 10. brigáda.

Má to ovšem jeden háček:

„1. horská divize Edelweiss Třetí říše bojovala mimo jiné na Ukrajině, Donbasu a severním Kavkaze, podílela se na obsazení Polska a operacích proti partyzánům v Itálii, Jugoslávii, Československu a Řecku. Dopustila se mnoha válečných zločinů včetně deportací židovského obyvatelstva z Polska do táborů a poprav italských válečných zajatců v Řecku a Albánii.

Také existovala Abwehrgruppe 218, též známá pod krycím jménem Edelweiss nebo Kampfgruppe Edelweiss, což byla speciální protipartyzánská jednotka působící během druhé světové války na území Slovenska… Ústředí jednotky se nacházelo v Žilině a v Kremnici a do konce prosince mělo okolo 250 členů. Velitelem byl sudetský Němec z Liberce, major SS-Sturmbannführer Erwein von Thun-Hohenstein. Její přepadové akce, při kterých došlo k brutálním masovým vraždám civilního obyvatelstva, jsou považovány za jedny z nejbrutálnějších nacistických odplatných akcí na území Slovenska. Za některé bylo velení jednotky speciálně pochváleno Heinrichem Himmlerem.

Vzhledem k tomu, že Edelweiss je název protěže alpské a nepředpokládám, že ta roste na ukrajinských rovinách, zřejmě si Volodymyr Zelenskyj vypůjčil název opravdu jinde.

Copak o tom asi napíší naši presstituti?

***

Čtenář glos J. H. mi napsal:

Zaujalo mě sdělení na příbalovém letáku, o kterém se zmiňujete. I já při procházení internetu jsem narazil v německém inzerátu, kde hledají pracovníka/ci do skladu s nutností evidovat zboží a pracovat s vysokozdvižným a paletovým zvedákem a vozíkem na tuto zajímavou poznámku na konci inzerátu (překlad Google):

Vážíme si rozmanitosti a těšíme se na přijetí každé žádosti – bez ohledu na vaše pohlaví, národnost, etnický a sociální původ, náboženství/víru, postižení, věk, sexuální orientaci a identitu.

Nezapřu v sobě člověka milujícího humor a ironii, a tak co asi udělají se žádostí o práci, kterou podá sedmdesátiletá, lesbická, pologramotná černoška s jednou rukou amputovanou?

