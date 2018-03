Miroslav Macek: Hlas lidu - Babiš je poslední žijící bílý kůň v ČR

Pokud bude podle nového zákona spadat pod NKÚ i Česká televize a zveřejní se veškeré tamní smlouvy, nebudeme se určitě stačit divit, co dokáží hoši a holky, co spolu mluví…

Očekávejme v tom případě nebývalý řev o útoku na „nezávislost“ ČT, svobodu a demokracii.

***

Ten místopředseda ČSSD Zimola je „boží“: je pro referendum o vystoupení z EU, ale za třech podmínek. Mohlo by se vypsat jen potud, pokud by se sesbíralo 850.000 podpisů pro jeho konání, účast by musela být nad 2/3 oprávněných voličů a z nich by více než 2/3 musely hlasovat pro vystoupení.

Takže je proti, ale halí to do ušlechtilých keců. Škoda, že něco takového nepožadoval při referendu o vstupu do EU…

***

Po včerejším Babišově vystoupení se nese hlas lidu, že je poslední žijící bílý kůň v ČR. Když ho totiž slyšíte mluvit bez nápovědy tak neuvěříte, že je schopen řídit Agrofert.

Dodávám:

Copak, na to má lidi. A že je bílý kůň, o tom jsem přesvědčen už od té chvíle, co zamířil poprvé do banky a tam mu půjčili jen tak na ksicht 600 milionů na odloupnutí Agrofertu…

***

Jihoafrický parlament odhlasoval v poměru 241 ku 83 vyvlastnění bílých farmářů. „Čas smíření pominul,“ prohlásil po hlasování Julius Malema, duchovní otec návrhu. „Teď přijde spravedlnost!“ Vyvlastnění má být samozřejmě bez náhrad. V tomto smyslu bude upravena i jihoafrická ústava.

Vsaďte se, že za pár let budou hladoví jihoafričtí černoši směřovat do Evropy.

***

Jde o hloupost novináře z Týdne.cz, nebo úmyslně překroucený citát?

Titulek v Týdnu.cz: Putin: Máme novou raketu, nikdo ji nezastaví. Teď o nás uslyšíte!

Skutečnost (Putinova slova na adresu Spojených států k jejich neochotě jednat o omezení zbraňových systémů):

"Nechtěli nás vyslechnout, tak teď nás slyší."

***

Zuzana Kroupová na Facebooku:

Ve víru posledních událostí o vyjednávání či nevyjednávání zapadla, s největší pravděpodobností zcela účelově, do pozadí kauza korunových dluhopisů. Tímto případem se začala zabývat PČR někdy na jaře loňského roku a vyžádala si od Agrofertu všechny dostupné materiály. Nyní bylo vyšetřování zařazeno pod NCOZ (Národní centrála organizovaného zločinu) pod dozor VSZ (Vrchní státní zastupitelství). Stalo se tak proto, že vyšetřovatel došel k závěru, že výše škody je přes 150 miliónů a panuje zde i podezření, z jakých peněz byl nákup dluhopisů financován. Toto může být další z věcí, proč se dostat GIBS na kobylku, nemyslíte?

***

Čeština je jazyk vtipný:

V Praze spolu bojují dvě taxikářské firmy. Ober a Uber.

***

A jeden nekorektní na závěr:

Dnes jsem si udělal tak černý čaj, že by měl dostat ve Švédsku byt.

autor: PV