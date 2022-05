Miroslav Macek: I Evropská unie se má na co těšit

reklama

Lidé v Jičíně v anketě odmítli přejmenování ulic Ruská a M. Koněva. Proti se vyslovilo 86 procent lidí a firem z dotčených ulic. Jména ulic zůstanou.

To mají určitě na svědomí ty zatracené desinformační weby! Lidé jsou pak pomýlení a nevědí, že přejmenováním těch ulic a ruských vajec, zákazem ruské hudby a účinkování ruských sportovců přispíváme ke světovému míru stejně, jako dodávkami zbraní na Ukrajinu.

***

Ukrajina může pomoci Evropě s energetickou krizí. Má přebytky elektřiny, které by mohla dodávat do Evropy. Může nám také poskytnout skladovací kapacitu na plyn, říká ministr Jozef Síkela po jednání s ukrajinskou vicepremiérkou.

Tak už se konečně přestaňte strachovat, holoto, že bude drahá elektřina a plyn!

***

Vlivný americký ekonom Jeffrey Sachs v rozhovoru pro Institut svobody a demokracie tvrdí, že válka na Ukrajině poškozuje celý svět a je v zájmu všech usednout k jednacímu stolu a situaci řešit. Konflikt, který vznikl mimo jiné kvůli snahám Ukrajiny stát se členem NATO, má podle Sachse na svědomí i Západ. „Proč například Spojené státy prosazovaly rozšíření NATO do Gruzie i na Ukrajinu? Myslím, že Rusko to pochopilo jako snahu obklíčit je v Černém moři.“

„Z toho, co je vidět na bojišti, vidíme, že Rusko zabírá další území v Luhansku a Doněcku. Zabralo spoustu území na pobřeží Černého moře a vytvořilo pozemní most s Krymem. Upřímně řečeno, nevěřím ukrajinskému tvrzení, že Rusko vojensky vytlačí a donutí ho vzdát se všech svých územních zisků na bojišti. Zdá se mi to naprosto nereálné,“ dodal Sachs, že řeči o úplném vítězství Ukrajiny jsou přitažené za vlasy.

„Nevíme všechno, ale sektor vývozů je zničený, metalurgický sektor je zničený. Úroda obilí je nižší o třetinu až polovinu. Takže je to strašná situace. Nicméně zatím slyšíme stále spoustou siláckých řečí,“ pokračoval ekonom.

„Omlouvám se, ale ani já neschvaluji Bidenovy výkony. Myslím, že – soudě podle jednotlivých opatření – propásl šanci na mírové vyústění celé záležitosti. Mnoho lidí ve Spojených státech prostě vidí, že ceny rostou, a to se jim nelíbí. A to platí o mnoha vládách. Bude to platit i v Evropě,“ řekl jasně Sachs.

Navíc právě politika USA a nabádání zemí východní Evropy k připojení do NATO jsou podle Sachse do velké míry příčinou dnešní války. „Proč Spojené státy prosazovaly rozšíření NATO do Gruzie i na Ukrajinu? Již v roce 2008 byli Rusové touto myšlenkou zděšeni. NATO má být obrannou aliancí. Proč se, proboha, přesouvá stále na Východ – po vstupu Bulharska, Rumunska a pak pozváním na Ukrajinu a pozváním do Gruzie až k Černému moři? Myslím, že Rusko to pochopilo jako snahu obklíčit je v Černém moři. Když se podíváte na mapu, postoj Ruska pochopíte,“ prohlásil Sachs s tím, že to byla pro Rusko zbytečná provokace.

„Pořád říkám, že když Spojené státy radily nevyjednávat, radily špatně. Spojené státy nedokázaly s Putinem diskutovat o skutečných problémech, z nichž nejdůležitější bylo rozšíření NATO o Ukrajinu. Kdybych byl ruský prezident, tak bych se proti tomu také postavil. Takže přinejmenším o tom bylo třeba diskutovat. A Biden řekl, že o tom se nediskutuje,“ zkritizoval Sachs přístup amerického prezidenta i celého Západu.

Dodávám:

Tak co, už začíná převládat zdravý rozum nad uměle vybičovanými emocemi, nebo i Jeffreyho Sachse označíte za ruského švába?

***

Pracovník Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) číslo 0027 byl v roce 2020 zařazený ve 13. platové třídě na hlavní pracovní poměr. Kromě toho ale podobnou práci odváděl souběžně i celý rok 8 hodin týdně na vedlejší úvazek.

Ještě pět hodin se pak každý týden tomu samému věnoval i na dohodu o pracovní činnosti. To ale stále není všechno. Mimo tyto tři smlouvy s ním Cermat uzavřel dalších 12 separátních dohod o provedení práce, aby dělal opět to samé, co má v popisu práce i jako svou hlavní náplň. Ke svému platu si tak přišel ještě na 266 tisíc korun ročně.

Tolik zpráva. Takže už víte jak na to, když Vám vláda radí, abyste si sehnali druhé zaměstnání, když nemůžete vyjít s penězi.

***

Markéta Šichtařová:

„Ono vyrobit patnáctiprocentní inflaci není ani trochu snadné. Je to dřina na mnoho let. Konkrétně u nás to byla dřina na čtrnáct let. Dnešní ekonomický hegeš se začal ve větším vařit v roce 2008, kdy vlády i centrální banky úplně hloupě zareagovaly na tehdejší finanční krizi. Dlouhých čtrnáct let se usilovně, rok co rok, měsíc co měsíc, tlakoval tiskem peněz a zadlužováním státu ekonomický papiňák, který u nás už konečně inflačně vykypěl, v eurozóně teprve vykypí," nehází Markéta Šichtařová vinu jen na vládu Fialovu, nebo Babišovu a naznačuje, že i EU se má na co těšit.

„Inflace je matematicky snadno popsatelný stav, kdy množství peněz v oběhu roste rychleji než množství zboží a služeb. Kdy za mnoho peněz se dá koupit málo zboží. Že se tehdy a ondy vyrobí málo – to se přirozeně může stát. Že se ale tiskne víc a víc peněz – to se spontánně stát nemůže," pokračuje Markéta Šichtařová s objasněním inflace.

„To se může stát jedině tehdy, když společnost zachvátí ideologie tvrdící, že jednotlivec není nic a dav je vše. Že jednotlivec musí sloužit dobru davu a platit dluhy za celý dav. Jedině tehdy vás stát může začít zadlužovat bez vašeho individuálního souhlasu. Tam, kde vás stát zadluží pro dobro davu, aniž by se vás ptal na váš souhlas, tam vzniká příliš mnoho peněz v oběhu a inflace," dodává Šichtařová a text uzavírá:

„Namítáte, že tohle kolektivismus nikdy nezamýšlel? Že vždy měl na srdci jen to nejlepší pro každého a inflaci rozhodně nechtěl? Nu – není podstatné, co myslel. Podstatné je, co udělal."

