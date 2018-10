Miroslav Macek: Je-li někdo v mládí hulvát, je holt na stáří dvojnásobný hulvát

Prezident Zeman v Radiožurnálu: Za třicet let v politice jsem se naučil, že proti každé osobnosti jsou závistiví trpaslíci, kteří ji nakonec nenechají vyniknout.

Zajímavé! Vzhledem k tomu, že Zeman nakonec vynikl, vyplývá z toho logicky jedno jediné: není osobnost.

Což vzápětí dokázal dvakrát s potěšením použitým velmi vulgárním slovem v přímém přenosu. Je-li někdo v mládí hulvát, je holt na stáří dvojnásobný hulvát a samolibé mazlení se s vlastní rádobyvtipností to jen podtrhuje.

A do třetice: Prezidenta s celou hradní partou platíme ze svých daní, jsou to tedy naši zaměstnanci. Možná by stálo za to, aby se novináři pozeptali zaměstnavatelů, zdali by takového člověka vůbec zaměstnali a pokud ano, na jaké místě a za jaký plat.

Když už jsme po roce 1989 zavedli ten neblahý zvyk dávat u každého zvoleného člověka do závorky za jméno jeho stranickou příslušnost, pak bych doporučoval vždy za označení „Nezávislý“ doplnit na kom či na čem je nezávislý, neboť většinou je to exponent jednotlivce či skupiny v pozadí nebo závislák na svém přebujelém egu.

autor: PV