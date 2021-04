Miroslav Macek: Kdo přesně zaúkoloval ty naše vládnoucí debily?

reklama

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že existuje důvodné podezření ze zapojení důstojníků ruské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Česká policie hledá v této souvislosti dva muže s ruskými pasy. Dvojice se měla na podzim 2014, kdy k neštěstí došlo, pohybovat v ČR, zejména na Moravě. Policie zveřejnila jejich fotografie a jsou na nich stejní muži, které ve Velké Británii podezírají z otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala novičokem v roce 2018. Ministr zahraničí Jan Hamáček vyhostil všechny diplomaty, kteří byli identifikováni jako příslušníci ruských tajných služeb GRU a SVR. Jde o 18 osob. Na opuštění ČR mají 48 hodin. Tolik zpráva. Vsjó jásno. Chybí již jen drobná informace, kdo přesně zaúkoloval ty naše vládnoucí debily, aby se ihned zapojili do protiruského tažení, protože si to strýček Sam přeje. U opozičních stran úkolovat netřeba, ty to mají přímo v popisu práce. A protože jsme v Česku, tak tu americkou báchorku ještě naši vládní činitelé řádně zvojtí. Škoda jen, že do toho nezamontovali alespoň to otrávení ryb v Bečvě, ta je přece také na Moravě, a bylo by to vyřešeno. A korunu tomu všemu nasadil expremiér Sobotka, který se domnívá, že Rusové tehdy nebyli spokojení s tím, že se po divokých povolebních událostech (lánský puč) v roce 2013 dostala k moci Sobotkova vláda ČSSD, hnutí ANO a lidovců a chtěli tuto vládu destabilizovat. A čím více nám toho budou politici vysvětlovat a zaplétat se do toho, tím větší to bude sranda. Viz Hamáček, který tvrdí, že jeho (zrušená) cesta do Moskvy byla jen zastíracím manévrem, aby Rusové nevěděli, že my víme! Joj, to bude švanda!

Tisková konference neměla být v sobotu večer a měla být daleko lépe připravená. V rozhovoru pro Seznam Zprávy to řekla expertka na komunikaci Denisa Hejlová, která vede Katedru marketingové komunikace na FSV UK.

Jasně, důležitá je forma. Jen zapomněla dodat: Kdybyste si najali mě, tak bych ty bláboly prodala vševěřícím blbcům mnohem lépe.

Ideální by bylo, kdyby soud vládní protiprávní rozhodnutí nejen zrušil, ale na ty, kteří protiprávně rozhodli, uvalil soudní opatření - např. zákaz činnosti ve státní správě a finanční postih. V okamžiku, kdy se protiprávní jednání v nejvyšších státních funkcích netrestá, nelze přece mluvit o právním státě a vládě zákona.

Univerzita v anglickém Hullu se rozhodla, že chtít po studentech, aby jejich psané texty byly gramaticky v pořádku, je „homogenně severoevropské, bílé, mužské a elitářské“ a pro studenty zahraničního původu diskriminující. Nyní se tedy bude hodnotit jen „autentický akademický hlas, kterým student komunikuje komplexní myšlenky“.

Také máte pocit, že pokud se zavčas neubráníme, jsme kompolexně v pr…?

Psali jsme: Miroslav Macek: Copak senilní Biden, ale senilní politika USA je problém Miroslav Macek: Ne covid, ale kolektivní nákaza blbostí nás ohrožuje Miroslav Macek: Nemusí být vždy levičák. Také to může být docela obyčejný blbec Miroslav Macek: Já bych zrušil i ústavu, přece jim to nebude kazit!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.