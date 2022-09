Miroslav Macek: Na proxy válce USA s Ruskem na Ukrajině nejvíce vydělá Čína

reklama

V srpnu letošního roku vzrostl čínský export v porovnání s loňským rokem o 11.8 % a dosáhl částky 531.64 miliard dolarů. Přebytek zahraničního obchodu se oproti minulému roku zvýšil o 40.4 %. Jak opakovaně píšu, na proxy válce USA s Ruskem na Ukrajině nejvíce vydělá Čína a nejhůře dopadne zásluhou svých politiků a jejich letitých špatných rozhodnutí Evropská Unie.

Ursula von der Leyenová napsala na twitteru, že „Putin zneužívá energii jako zbraň krácením dodávek a manipulacemi našich energetických trhů.“

Putin na to, že plynovod Nord Stream 2 je k dispozici: „Nesmysl. Pošleme jakékoliv množství plynu, které naši partneři potřebují - dodáme vše, o co požádají.“

Tak tohle německým politikům nezávidím…

Prezident Zelenskyj:

Evropa se bez Ukrajiny neobejde. To je prostě fakt.

Dodávám:

Nemohu se zbavit silného dojmu, že se bez ní klidně obejdu nejen já, ale spousta a spousta dalších Evropanů. To je prostě fakt.

Putin na konferenci Východního ekonomického fora:

"Dosažená úroveň průmyslového rozvoje Evropy, kvalita života lidí, sociálně-ekonomická stabilita - to vše je vhozeno do sankční pece na příkaz Washingtonu ve jménu notoricky známé euroatlantické jednoty, ale ve skutečnosti je to obětováno zájmu zachování dominance Spojených států ve světových záležitostech.“

Slova k zapamatování:

Někdejší velitel americké armády v Evropě Ben Hodges má jasno. Nastal čas naplánovat, co udělat s Ruskem, až prohraje válku.

Ron Paul

Na jednom z kolujících videí je zachycen prezident Biden hovořící na posledním summitu NATO o tom, že pošle 7 miliard dolarů na pomoc Ukrajině. Současně s ním koluje jiné video, ukazující v jakém stavu jsou velká města v Pennsylvánii, Kalifornii a Ohiu. Je to šokující video, nekonečná řada špíny, odpadků, bezdomovectví, otevřených ohňů v ulicích a zdrogovaných zombie. Nepřipomíná Ameriku, jakou máme v paměti.

Pozorujete - li Bidena slibujícího poslat miliardy zkorumpovanému lídrovi za oceán a poté americká města, která se podobají vybombardovaným městům v Libyi či Iráku, máte americkou zahraniční politiku jako na dlani. Washingtonská elita tvrdí zbytku Ameriky, že musí „nastolit demokracii“ v jakési vzdálené zemi, a kdokoli by tomu bránil, je nepřítel. Jednou jen to Saddam, pak Assad a Kadáfí, a nyní Putin. Jde vždy o stejnou hru, jen jména se mění.

Málokdo z nich se ptá, co z toho mají Američané, kteří celou tu politiku intervence platí. To si opravdu myslí, že pracující Američané v Ohiu nebo v Pennsylvanii se cítí lépe a bezpečněji, protože tím údajně bráníme ukrajinské hranice? Domnívám se, že většina Američanů se ptá, proč se neobtěžujeme bránit hranice vlastní.

Vždyť pouze během července přešlo ilegálně americké hranice 200.000 migrantů. Ti se rychle naučí, jak získat podporu a pravděpodobně i hlasovací právo.

Minulý pátek Pentagon oznámil, že pošle Ukrajině další zbraně za 775 milionů, což bude již osmnáctý takový balíček poslaný v posledních šesti měsících. Byla někdy v historii USA více idiotská intervence?

Podporovatelé této proxy války mohou tuto pomoc Ukrajině oslavovat, ale ve skutečnosti to žádná podpora není. Takto to nefunguje. Jde o vyčarované peníze Fedu zaslané kongresem vojensko - průmyslovému komplexu. Jde o šek zaslaný prostými Američany boháčům vlastnícím Raytheon a Lockheed Martin. Prostí Američané musí hlídat své rozpočty, zatímco tito tlustí kocouři si povolují opasky.

Bloomberg na začátku léta oznámil, že průměrného Američana letos připraví inflace o 5.200 dolarů. Inflace je další daní, kterou platí chudí Američané a střední třída těmto boháčům vlastnícím Raytheon a Lockheed Martin - ti vždy dostanou své peníze, zatímco zbytek Američanů si za své dolary může koupit méně a méně.

Washington bojuje s Ruskem na Ukrajině, zbytek Ameriky si připadá, že se stává Zimbabwe.

Existuje z toho cesta ven. Neintervenovat. Válku na Ukrajině způsobily Spojené státy změnou režimu na Ukrajině a snahou neokonů připojit Ukrajinu k NATO. Ministerstvo zahraničí a CIA pokládaly tamní svrhnutí řádně zvoleného režimu za vítězství, ale účet platíme my všichni. Takže žádné NATO a Ukrajině už ani haléř!

Americká media vás ovšem nutí věřit tomu, že ty miliardy dolarů z našich daní, utracené za zbraně a munici a poslané na Ukrajinu, opravdu pomáhají „nastolit demokracii“ a pomohou porazit Velkého Zlého Medvěda.

